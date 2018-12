Congo-Brazzaville: Economie numérique - La gouvernance internet en Afrique centrale en débat à Brazzaville

Des experts de la sous-région ont entamé, le 13 décembre, à l'initiative de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (Arpce), des travaux de l'édition 2018 du Forum sur la gouvernance internet de l'Afrique centrale sur le thème « Economie numérique et Blockchain, opportunité de développement et d'Innovation en Afrique Centrale ».

Ouvert par le ministre congolais des Postes, télécommunications et de l'économie numérique, le forum se donne mission de faciliter l'échange d'informations et de bonnes pratiques autour des politiques multisectorielles, des normes et approches réglementaires qui garantissent un accès équitable et abordable ainsi qu'une bonne gestion des ressources critiques et fondamentales de l'Internet.

Jusqu'au 14 décembre, les participants à ce forum devront examiner la consolidation de la place d'un processus africain coordonné vis-à-vis des enjeux liés à la gouvernance de l'internet en Afrique et soutenir le modèle du dialogue multi-acteurs pour la gouvernance de l'internet.

L'internet n'est plus un luxe pour l'Afrique mais un bien indispensable d'utilité publique qui ne cesse de s'étendre, devenant de plus en plus un marché majeur. Selon les derniers chiffres de l'Internet live stats, le continent compte désormais près de 281 millions d'internautes pour un taux d'accès moyen d'à peine 23%.

De nombreuses études indiquent, en effet, une augmentation rapide de ce taux. « Ce qui met en exergue un des enjeux majeurs de la pertinence de l'internet en Afrique, à savoir la vulnérabilité face à la cybercriminalité », a indiqué le directeur général de l'Arpce, Yves Castanou, pour qui il est évident que les Etats et les gouvernements de la sous-région doivent s'investir non seulement pour améliorer l'accès à internet mais aussi pour garantir une bonne gestion de cette ressource.

Plusieurs représentants des gouvernements, du secteur privé, de la société civile et des organisations internationales, à l'instar de l'Union africaine et l'Internet corporation for assigned names and numbers, prennent part aux assises.

Créé en 2005 à Tunis (Tunisie), lors du Sommet mondial sur la société de l'information, le Forum sur la gouvernance internet est un cadre de réflexion aux problématiques liées à l'internet. Il se veut être un tremplin pouvant faciliter les échanges et passer en revue les questions pertinentes et importantes liées à l'impact de l'internet dans les politiques et stratégies de développement des Etats, résolument engagés sur les sentiers de l'émergence.