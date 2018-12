Congo-Brazzaville: Théâtre - Alexandra Guénin et Mr Scrooge

Créé en 2016 pour encourager et promouvoir la production artistique au Congo, « Théâtre à la carte » illumine ce mois de décembre en proposant, à Pointe Noire, « L'étrange Noël de Mr Scrooge » !

À soulever le rideau rouge du « Théâtre à la carte », on y découvre derrière une passionnée, Alexandra Guénin, sorte de pile électrique montée sur ressort, fourmillant d'idées pour redorer le sixième art, celui des arts de la scène.

Née en 1983 à Cayenne (Guyane), c'est à Djibouti que la petite Alexandra, qui n'a que 7t ans, découvre les planches comme figurante avec la compagnie « Les amis du Tchad ». Elle ne le sait pas encore, le théâtre sera sa seconde peau, son seul oxygène.

Dans la « pièce » de sa vie, c'est écrit, elle voyage sur les planches : de Djibouti à Paris, de Madagascar à Pointe- Noire puis à Bordeaux. Là où elle pose ses valises, le théâtre vit en elle : « Je me souviens, je n'avais que 14 ans, mon premier rôle était celui de Madame Pernelle dans "Le Tartuffe" de Molière.

C'était à Paris, avec la compagnie Vocations spectacles de Michèle Lebas. D'autres pièces ont suivi. Le théâtre et moi, nous nous sommes jamais quittés depuis », avoue-t-elle.

La " Madame Pernelle" d'hier devient, les années 2000 à 2002, "Hortense" ou encore "Julie Follavoine" dans la troupe du Lycée Charlemagne à Pointe-Noire, avant de devenir, une année plus tard, "La Marquise de Dubreuil" à Madagascar dans une adaptation des " Liaisons dangereuses". La passion collée à la peau reste la même, tout juste change-t-elle de rôles et de pays.

Dans l'enthousiasme qui la caractérise, Alexandra évoque ses études en France : « À 20 ans, j'ai passé mon diplôme BAFA spécialisation théâtre et j'ai commencé à écrire mes premières pièces.

À Bordeaux, j'ai étudié l'histoire de l'art, l'archéologie, le management, avant que ne sonne l'heure de mon retour à Pointe-Noire. Ici, j'ai encore appris, notamment en suivant les ateliers de l'Institut français animés par Georges Mboussi.

C'est en 2016 que j'ai décidé de créer "Théâtre à la carte " qui propose des spectacles de différentes compagnies aux espaces culturels mais aussi aux restaurateurs et hôteliers ou même encore aux particuliers ».

Pour illustrer l'effervescence d'Alexandra tombée toute petite dans ce bouillon de culture, la jeune femme, au prix de folles énergies, a enrichi ses activités de spectacles de marionnettes comme " Mokundzi et petit Selengué", un concept inédit en République du Congo, de sketchs et spectacles de clowns, de cours de théâtre pour enfants et adultes.

Après avoir joué et mis en scène avec Michael Thamsy "Best of Boulevard" à l'Institut français de Pointe-Noire, le 1er décembre, Alexandra Guénin propose, à l'approche des fêtes de fin d'année, "L'étrange Noël de Mr Scrooge".

Ce spectacle, adapté par Alexandra Guénin, mis en scène par Jehf Biyeri et tiré du roman "Cantiques de Noël" du célèbre écrivain et conteur britannique, Charles Dickens, exprime en toile de fond et à travers un monde merveilleux, une précarité sociale et pose la question fondamentale de savoir si l'homme peut à lui seul changer le cours des choses sans se soumettre à changer lui même.

La profondeur du thème choisi n'écarte en rien la magie de Noël, offrant en spectacle jeux de lumière variés dans un décor en perspective pour un univers surnaturel où évoluent les comédiens (Roger Tsiampassi, Hardy Moungondo, Mak De Ardie et Paoline Oliveira) multipliant les rôles en costumes d'époque.

Alexandra Guénin ajoute : « Nous avons apporté un soin particulier à la scénographie ainsi qu'aux costumes pour qu'ensemble, ils puissent restituer au mieux l'époque à laquelle l'œuvre a été écrite. Plus d'un siècle après, les questions posées sur notre société, la lutte des classes, le don de soi, les conséquences de nos actes semblent rester les mêmes ».

"L'étrange Noël de Mr Scrooge" à Pointe-Noire : le 13 décembre (Restaurant Le Cercle), le 20 décembre (Club Hippique), le 21 décembre (Espace culturel Yaro. Informations : 06 410 89 02).