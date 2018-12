Afrique: Mathydy, une marque de bijoux à forte connotation africaine

Créée par un jeune couple sénégalais en 2014, l'entreprise est parmi l'une des premières conceptions made in Sénégal. Combinant l'élégance et la simplicité, elle semble avoir tout pour plaire.

En séjour au Sénégal, Mathy et Idy se rendent au marché pour se procurer de beaux bijoux, en particulier des montres, mais ne trouvent pas gain de cause. C'est de là qu'est partie l'idée de créer leur entreprise.

« Nous avions fait une étude de marché qui nous a emmenés au résultat selon lequel les fausses marques pullulent en Afrique et que les originales coûtent excessivement cher.

Alors nous avions eu l'idée et le plaisir de proposer une horlogerie, tant masculine que féminine, qui englobe la tendance actuelle et la richesse culturelle d'Afrique. Le but étant, évidemment, de bien résumer le côté ethno-chic du luxe à l'africaine», évoquent les créateurs de la marque.

Cette marque doit son nom à la combinaison des prénoms du jeune couple, à savoir Mathy et Idy, tous les deux amoureux et passionnés de la mode et de leur continent.

Mathydy se voulant à la fois chic et décontracté, ses créateurs proposent des bijoux, montres et bracelets, tendances au design africain, mêlés de couleurs douces et de matières confortables.

Les créations Mathydy sont plus que des accessoires de mode de fait qu'elles emballent et relatent des histoires. C'est le cas notamment de leur collection Royalty, lancée en 2017, qui racontent l'histoire de rois et reines africains. D'où leurs noms : Mansa, Musa, Makeda, Ndaté, Yalla, etc.

Ayant débuté dans leur terre natale, le Sénégal, aujourd'hui Mathydy gagne du terrain et s'exporte de plus en plus vers d'autres contrées, au niveau continental et international.

Par ailleurs, le jeune couple entrepreneur présente et écoule en continu leur marchandise sur le site www.mathydy.com.