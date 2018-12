Algérie: Une conférence au CNRPAH à l'occasion du 200e anniversaire du Musée El Prado de Madrid

- Le Centre national de Recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (CNRPAH) a abrité, jeudi, une conférence à l'occasion du 200ème anniversaire du musée espagnol El Prado de Madrid (1819-2019), organisée en collaboration avec l'Institut Cervantes d'Alger.

L'organisation de cette manifestation s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération culturelle et scientifique entre l'Algérie et l'Espagne, a indiqué le directeur du CNRPAH, Farid Kherbouche à l'ouverture de cette conférence en présence de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne à Alger, de représentants du musée el Prado, de directeurs de musées et spécialistes en restauration et réhabilitation archéologique.

Il a salué, à cette occasion, la présence d'experts espagnols en restauration et conservation et en développement des musées pour présenter une vision moderne en la matière à travers les conférences programmées.

Lors de la conférence sur la célébration du deuxième centenaire du Musée El Prado, le directeur adjoint de la Conservation et de la Recherche, Andrés Ubeda, a mis en avant le travail engagé, notamment les modifications et les améliorations, pour la célébration, le 19 novembre 2019 de cet évènement.

Apportant de précieuses informations sur les travaux touchant la façade, une composition de chefs-d'œuvres réalisés par de grands artistes espagnols et étrangers, particulièrement d'Italie, le conférencier a présenté des photos et des données sur les travaux en cours afin de mettre en valeur l'importance de cette célébration.

Par ailleurs, M. Ubeda a évoqué l'attachement des Espagnol à ce Musée et les efforts consentis en direction des enfants pour leur faire découvrir les trésors qu'il recèle.

"Nous ne voulons pas focaliser seulement sur le passé et l'histoire du musée, mais nous travaillons aussi sur l'avenir, notamment à travers le développement de l'espace d'exposition", a-t-il déclaré.

Toujours, concernant élargissement du musée et de ses annexes, le conférencier a expliqué que ses responsables veillent à la diversification "des thématiques" de ses expositions et à la mise en exergue aux travaux de la femme, notamment au 18e et 19e siècles.

Classé 8ème dans le monde de par le nombre de visiteurs, el Prado compte à son actif 3245 oeuvres d'art, dont plusieurs sont exposées dans les différents musées régionaux.