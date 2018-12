Algérie: Tizi-Ouzou - Un programme d'aménagement de plus de 150 km de pistes agricoles

Tizi-Ouzou — Le programme d'ouverture et d'aménagement de 156 kilomètres de pistes agricoles dans la wilaya de Tizi-Ouzou a été lancé officiellement mercredi par le wali Abdelhakim Chater, à partir du village Ihesnaouene, a-t-on appris jeudi auprès de la direction locale des services agricoles (DSA).

Doté d'une enveloppe financière de plus de 215,4 millions de DA, ce programme inscrit par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, porte sur l'ouverture de 126 km de pistes agricoles et l'aménagement de 30 km de pistes dégradées, a indiqué à l'APS le chef de service foncier et investissement à la DSA, Karim Kouraba, précisant que "ces opérations, inscrites au titre d'un programme national qui a touché plusieurs wilayas dont Tizi-Ouzou, vise le développement de l'agriculture de montagne par le désenclavement des parcelles".

Le programme devant toucher 44 localités et lieudits, répartis sur 33 communes de la wilaya, "permettra aux agriculteurs d'exploiter leurs parcelles, de réaliser de nouvelles plantations et de créer des investissements tel que des étables, des poulaillers et de petites unités de transformation, ce qui aura pour impact la création d'emplois, l'augmentation de la superficie agricole utile et la hausse de la production agricole de la wilaya", a observé le même responsable.

Le village Ihesnaouene a bénéficié de deux opérations au titre de ce programme, dont l'ouverture d'une piste de 6,5 km au lieudit Iboualithène, relevant du hameau d'Ath Ahcene, et d'une autre de 8 km à Bouhinoune, pour un montant global de près de 21,7 millions de DA, a-t-on appris du subdivisionnaire agricole de la commune de Tizi-Ouzou, Oukaci Ali.

La piste d'Ath Ahcene, qui fournira un accès plus facile à une importante oliveraie, située sur un terrain en forte pente, a-t-on constaté sur place, "va désenclaver une superficie de 400 ha et toucher 39 riverains ce qui va permettre d'augmenter la production oléicole du village, et inciter les quelque 500 agriculteurs de ce village à investir dans le secteur", a relevé M. Oukaci.