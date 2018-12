Algérie: Biskra - 140 exposants attendus au 4ème salon international des dattes

Biskra — Pas moins de 140 exposants nationaux et étrangers prendront part au 4ème salon international des dattes qui se tiendra à Biskra, à partir de samedi prochain, pour une durée de 3 jours, a indiqué jeudi le secrétaire général de la chambre locale d'agriculture.

Cet important évènement économique constitue un espace idéal pour booster la filière phoenicole sur les plans de la production, du marketing et de l'exportation, a déclaré Mohamed Faouzi Ghomri qui a précisé que des producteurs de dattes de Biskra et d'autres wilayas et divers opérateurs économiques seront présents à ce rendez-vous.

La manifestation a pour objectif de relier les différents maillons de la filière dattes afin de mieux valoriser ce fruit et favoriser son placement sur les divers marchés, a-t-il dit, faisant savoir que des opérateurs de nombre de pays dont l'Egypte, la Tunisie et les Emirats arabes unis ainsi que des représentants en économie de plusieurs ambassades étrangères accréditées en Algérie sont attendus durant la rencontre.

Outre l'exposition de diverses variétés de dattes et ses dérivés ainsi que les technologies et le matériel utilisé, le salon donnera lieu à la présentation de communications sur les mécanismes de promotion de la filière phoenicicole, les mesures incitatives publiques pour le développement de la production et la promotion des exportations.

Cette 4ème édition du salon des dattes, conjointement organisée par la chambre de l'agriculture, la chambre du commerce et de l'industrie CCI-Ziban et la chambre de l'artisanat et des métiers, aura lieu à l'école régionale des sports olympiques de la cité El Allia de la capitale des Ziban.