Algérie: Oran - Plus de 2.020 accidents de travail en 2018, 26 décès signalés

Oran — Plus de 2.020 accidents de travail, dont 26 mortels, ont été enregistrés par la Caisse nationale d'assurance sociale des travailleurs salariés (CNAS) de la wilaya d'Oran au cours de l'année 2018, a révélé jeudi la cellule de communication de cet organisme de sécurité sociale.

Plus exactement, 2.024 accidents de travail ont été déclarés à la CNAS d'Oran depuis janvier dernier ayant causé la mort de 26 personnes dans l'exercice de leur travail, a indiqué, à l'APS, en marge d'une journée d'étude régionale sur "l'évaluation des risques professionnels : outil indispensable de prévention", organisée par cette caisse.

Ce chiffre a connu une baisse par rapport à l'année précédente 2017, au cours de laquelle 2.394 accidents de travail, dont 28 mortels, ont été dénombrés. Une baisse qui s'explique par les portes ouvertes et les campagnes de sensibilisation engagées par la CNAS au profit des employeurs et des employés, a-t-on noté.

La majorité des accidents de travail touche le secteur du bâtiment et des travaux publics, a précisé la même source, faisant savoir que la plupart des travailleurs victimes n'étaient pas munis d'équipements de protection individuelle (EPI), tels que les casques, les ceintures, les gants et les chaussures de sécurité.

A ce titre, le directeur général de la CNAS d'Oran a rappelé, lors des travaux de cette journée qui a vu la participation de plus de 150 personnes de la région Ouest, aux chefs d'entreprises l'obligation de mettre à la disposition de leurs employés les équipements de protection individuelle (EPI) et de suivre les consignes d'utilisation.

"C'est une erreur des deux côtés, parfois les entreprises ne mettent pas à la disposition des employés des moyens de protections et parfois les travailleurs eux-mêmes refusent de les mettre", a-t-il déploré.

Pour la directrice de prévention au niveau de la Direction générale de la CNAS, Fatiha Tiyar, "l'intervention de la caisse dans le domaine de la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles, repose essentiellement sur la connaissance du monde du travail et des risques susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs".

Pour plus d'efficience en matière de promotion de la prévention des risques professionnels, la CNAS a implémenté depuis 2010 une nouvelle approche par ciblage, axée sur l'assistance des entreprises ayant enregistré un nombre important d'accidents du travail durant une période de trois ans.

Cette pratique visant à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles consiste en l'assistance personnalisée des organismes employeurs à travers le financement d'études d'évaluation des risques professionnels avec métrologie des ambiances de travail, l'information et la sensibilisation sur sites des travailleurs aux risques relevés et l'accompagnement de l'entreprise pour la mise en œuvre de plans de prévention.

Plusieurs interventions ont été animées par des experts en hygiène et sécurité sur "l'intérêt de l'évaluation des risques professionnels pour la santé et la sécurité du travailleur" et "la gestion des risques professionnels", entre autres.