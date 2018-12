Algérie: L'ambassadeur des USA à Adrar pour s'enquérir du climat d'affaires

Adrar — L'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en Algérie, John P. Desrocher, s'est enquis, dans le cadre de sa visite mercredi à la wilaya d'Adrar, du climat des affaires et des perspectives de développement du partenariat économique.

Le diplomate américain a, lors de cette visite, montré un intérêt pour le projet pilote d'énergie intégrée dans la région de Kabertine (Nord d'Adrar).

Le wali d'Adrar, Hamou Bekkouche, qui a accompagné M. Desrocher, a souligné que l'opportunité de la visite de l'Ambassadeur américain dans la région a permis de mettre en relief les grandes potentialités que recèle la wilaya d'Adrar dans différents secteurs, ouvrant des perspectives de renforcement de la coopération économique à travers la concrétisation de projets stratégiques.

L'ambassadeur des USA en Algérie a qualifié de "fructueuse" sa rencontre avec les autorités locales, axée notamment sur les perspectives de développement de cette vaste wilaya.

Il a visité, à cette occasion, la Chambre de l'industrie et du commerce de la wilaya d'Adrar et a eu des entretiens avec les responsables de cette instance sur notamment le climat des affaires dans la wilaya, les voies de développement des relations économiques entre opérateurs algériens et américains.

L'hôte d'Adrar s'est également rendu à l'unité de développement de la recherche en énergies renouvelables en milieu saharien (UDRER-MS) d'Adrar, où il s'est enquis des efforts déployés par les chercheurs et responsables de cette unité et du partenariat scientifique entre cette unité et les partenaires américains en matière d'énergies renouvelables.

John P. Desrocher a montré un grand intérêt au projet pilote d'énergie intégrée dans la région de Kabertine, exploitant les énergies solaire, éolienne et électrique.