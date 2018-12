Congo-Kinshasa: Cinéma - Didier Ndenga plébiscité meilleur africain réalisateur et producteur de l'année 2018

Le natif de la République démocratique du Congo a été couronné par le Sénat français pour sa superbe série, "River Hotel".

Didier Ndenga, la quarantaine révolue, est à ce jour le premier Africain noir à remporter le prix intitulé "International Méditerranéen Award du meilleur réalisateur et producteur" 2018. La cérémonie de remise s'est déroulée le 7 décembre, dans la salle des fêtes du Palais de l'Elysée, à Paris. Cette récompense vient sacraliser l'ensemble d'une carrière percutante, lucide et rationnelle dans la musique et le cinéma africain. Ainsi, il y a de quoi se réjouir. « Je suis tellement content pour ce prix International Méditerranean Award 2018 du meilleur réalisateur et producteur 2018. C'est une occasion pour moi de manifester encore ma gratitude à toute mon équipe technique et aussi à mes acteurs. Je suis le premier réalisateur et producteur africain d'une série tournée en Afrique et diffusée, pour la première fois, à travers le monde. Donc, "River Hôtel" va connaître une large diffusion internationale. Ce trophée marque le couronnement de beaucoup de sacrifices et représente de longues années de travail bien fait. Alors ce trophée, je le dédie aux amoureux du septième art. Je le dédie aussi à toutes les personnes qui croient en nous et nous soutiennent dans nos projets », a précisé l'heureux récipiendaire.

Plusieurs personnes ont assisté à cette cérémonie qui, sans nul doute, a reconnu la grandeur et la richesse du septième art africain. Au nombre des personnalités politiques et culturelles, des ministres européens et africains, notamment celui des Affaires étrangères du Sénégal. On y a noté aussi la présence du fils du légendaire Charlie Chaplin.

Notons que "River Hôtel" est une série télévisée de cinquante-cinq épisodes d'une durée de vingt-six minutes chacun. Elle est créée, écrite et réalisée par Didier Ndenga et produite par la maison HD Production. La série est diffusée sur les antennes de TV5 Monde Afrique et plusieurs autres chaînes. "River Hôtel" raconte l'histoire de Marco Mfalme, un riche homme d'affaires congolais, prospère dans l'hôtellerie de luxe. De son côté, l'inspecteur de police Jeff mène une enquête au cours de laquelle il soupçonne Marco d'utiliser ses immeubles et hôtes pour blanchir l'argent issu d'un trafic de diamants. La série a été tournée à Kinshasa avec le concours de grands acteurs et actrices du cinéma, de la musique et de la mode tels que le Congolais Fally Ipupa, la Camerounaise Charlotte Dipanda, la princesse Esther Kamatari du Burundi, le Ghanéen Michel Majid, la Franco-Centrafricaine Habi Touré, le célèbre historien français François Durpaire et autres.