Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Lydie-Stella Koutika nominée boursière internationale

La scientifique congolaise, pédologue au Centre de recherche sur la productivité et la durabilité des plantations industrielles (CRDPI) au Congo, a reçu une bourse internationale par l'International fellowship programme TWAS-ENEA.

La bourse lui a été octroyée après une sélection du comité mixte spécifique. Elle lui permettra de mener ses activités de recherche au sein de la division biotechnologie et agro-industrie-durabilité, qualité et sécurité du secteur agroalimentaire, production laboratoire pendant une période de neuf mois.

Les recherches portent sur la dynamique de la matière organique du sol liée à sa fertilité et à la séquestration du carbone dans les différents écosystèmes. Actuellement, Lydie-Stella Koutika travaille sur la fertilité des sols et la séquestration du carbone dans les sols pauvres en éléments nutritifs des plaines côtières congolaises, dans les plantations mixtes d'acacia et d'eucalyptus, en évaluant la dynamique de la matière organique du sol.

Elle mène également des enquêtes sur la communauté microbienne du sol du laboratoire de l'ENEA pour le développement durable et au laboratoire de qualité et de la sécurité des productions agroalimentaires.

Notons que Lydie-Stella Koutika avait reçu, récemment, le prix TWAS-Fayzah M. Al-Kharafi pour son travail explorant l'introduction de nouvelles espèces de plantes afin d'enrichir le sol sablonneux du Congo en vue de créer des saisons de croissance de meilleure qualité pour les fermes et les forêts.

Outre ce prix, la scientifique a été récipiendaire d'un prix à la 28e assemblée générale de la TWAS à Triste, en Italie, réunissant plus de trois cents scientifiques, experts en politique, journalistes et autres.

L'Académie mondiale des sciences-TWAS travaille sous l'égide des Nations unies et se consacre spécifiquement à encourager la recherche et le développement technologique dans les pays en développement dont un programme de bourse internationale a été lancé et les candidatures sont ouvertes à la communauté des chercheurs.