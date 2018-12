Ile Maurice: 22 voyages pour Mario Nobin en trois ans, la liste mise à jour

Ce ne sont pas 20, mais 22 voyages que le commissaire de police Mario Nobin a effectués de novembre 2015 à novembre 2018. Le ministre mentor, sir Anerood Jugnauth, a déposé une nouvelle liste au Parlement mercredi 12 décembre, après celle du 5 décembre. Cette démarche fait suite à une question d'Osman Mahomed, député travailliste.

Après la publication de la première liste, des policiers avaient noté que celle-ci était incomplète. Les deux autres déplacements, le chef de la police les a faits vers les États-Unis. L'un, pour participer au 23e symposium de Sea Power à New Port. Son billet d'avion a coûté Rs 161 571 et il a touché un per diem de US$ 505 (Rs 17 018) pour quatre jours.

Mario Nobin s'est également rendu à Washington l'année dernière, pour une réunion avec des cadres du Federal Bureau of Investigation et des représentants du département de justice américain. Pour ce voyage, son billet d'avion s'élève à Rs 33 782 et il a obtenu US$ 1 468 (Rs 49 471) comme per diem.

Avec ces nouveaux voyages ajoutés à la liste, Mario Nobin a touché environ Rs 1 366 489 comme per diem.