Madagascar: Wanna Dance - Faniah et Safidy en vedette

L'année 2018 vit ses derniers jours car dans moins d'un mois, elle va laisser place à une nouvelle année marquée par un renouveau pour Madagascar, qui se dotera d'un nouveau président de la République. Et qui dit fin d'année dit festivités.

Les grands hôtels et espaces en tout genre, dans toute la ville d'Antananarivo et en périphéries, préparent déjà cette nuit de la Saint-Sylvestre. Et les organisateurs commencent à dévoiler leurs programmes, et les artistes qu'ils ont choisis pour accueillir 2019 en beauté. Pour l'espace Tangaina Hôtel, à Ampitatafika, Hary Razafindratsimba met en vedette Faniah et Safidy (du groupe Isa Roa Telo) pour interpréter les plus beaux tubes des années 60 à 90. Elles seront accompagnées par l'orchestre Baobab.

Connues pour leurs styles soul et r'n'b, on devine déjà à peu près les couleurs de cette soirée. Ce qui ne les empêchera pas d'interpréter leurs propres chansons, ainsi que les tubes actuels. « On va mettre les petits plats dans les grands, et pas seulement dans l'animation musicale mais aussi dans le menu que nous allons proposer pour cette soirée. En extérieur, nous allons proposer une grillade-party » affirme l'organisateur. Les artistes, eux, dressent déjà leurs répertoires!