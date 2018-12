Madagascar: Le dernier coup de collier de la campagne électorale

On est maintenant dans la dernière ligne droite de cette campagne électorale qui va déboucher sur le vote du futur président de notre pays. Les arguments se sont affinés et on constate que les messages sont un peu plus subtils. Le ton est devenu moins agressif et l'effort de clarification est réel.

Les critiques lancées par une partie de l'opinion et le rappel à l'ordre de la HCC ont eu du bon. Les invectives et les insultes ont disparu des encarts publicitaires dans les journaux. Lés équipes chargées de la communication des candidats ont essayé de présenter leur champion sous l'angle le plus favorable. Même si le ton est plus policé, on perçoit les petites piques adressées à l'adversaire dans les messages publiés. Les styles de communication se sont d'ailleurs différenciés. L'un s'attache à mettre en valeur son candidat, en utilisant des formules chocs, l'autre s'attachant plutôt à parler de manière claire des objectifs de celui qu'il soutient. Les citoyens peuvent donc juger à l'aube de cette campagne lequel est le plus convaincant.

Cependant, en dehors de cette forme conventionnelle, il existe encore sur les réseaux sociaux certains dérapages qui entachent la Toile. Mais cela ne prête pas tellement à conséquence car leurs auteurs sont rappelés à l'ordre par les internautes eux-mêmes. Sur le terrain, on constate aussi les mauvaises pratiques de partisans zélés qui n'hésitent pas à déchirer les affiches de l'adversaire. Il en est de même de la distribution de tracts diffusant de fausses nouvelles. Tous ces faits sont tout de suite dénoncés auprès des autorités.

Il reste maintenant quatre jours pour essayer de faire basculer l'opinion en faveur de l'un ou l'autre candidat. Les efforts déployés sont à la mesure de l'espoir nourri par l'un ou l'autre camp de remporter la victoire. C'est le dernier coup de collier à donner pour dépasser cette barre fatidique des 60%.