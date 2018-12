Madagascar: « Madagascar Will Rise » - Pour une jeune génération engagée dans le redressement de Madagascar

Ils sont jeunes, ils ont de l'ambition, ils sont engagés, motivés et déterminés. « Ils », ce sont les membres de l'association Madagascar Will Rise (MWR), un mouvement de jeunes lancé en octobre 2017 sur une initiative de Miako Rasolondraibe qui en est aujourd'hui la présidente, et fondé officiellement à Paris en février 2018.

Le mouvement vise haut et se donne les moyens d'atteindre ses objectifs : redresser le pays dans tous les domaines et emmener une synergie de compétences, de visions et de projets. « Le propre du mouvement est de permettre la synergie de talents, de vécus et de savoirs dans divers secteurs, pour mettre en place des projets dans différents pôles qui amèneront à la restauration du pays », explique avec enthousiasme Miako Rasolondraibe. En quelques mois, le mouvement a convaincu plus de 250 bénévoles, à Madagascar ou issus de la diaspora : du Canada à la Thaïlande, en passant par la Grande Bretagne, la France et Israël.

Pôles. MWR comprend six pôles à travers lesquels s'inscrivent leurs principales actions. Il s'agit des pôles éducation, environnement, réinsertion sociale, femmes, sport et informatique. S'y ajoutent deux autres volets, de nature plus culturelle qui ont pour objectif d'influencer les mentalités. Depuis juillet 2018, MWR réalise à Ambohimandroso, son village pilote, des actions et projets de développement visant l'autonomisation des populations locales. Dans ce fokontany sis dans la localité de Mangatany, près d'Arivonimamo, l'association est intervenue auprès de 129 enfants et 67 familles. L'un des premiers résultats observés dans ce village est la nette amélioration du taux de scolarité, que l'association a réussi à lever d'environ 40%. Aujourd'hui, 100% des enfants d'Ambohimandroso sont scolarisés.

Gala de charité. Totalement indépendante, l'association a besoin de mobiliser des ressources pour financer ses projets. C'est à ce titre que MWR organise le 21 décembre prochain, au CCI Ivato, un gala de levée de fonds au cours duquel l'association présentera l'essentiel de ses projets. Une occasion pour MWR de partager sa vision, ses objectifs et ses premières réalisations, mais également de récolter des financements pour permettre à ses projets et actions de s'inscrire dans la durée.