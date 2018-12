Madagascar/Afrique du Sud: Football - Cap sur Johannesburg pour Elgeco Plus

Elgeco Plus a rejoint la ville de Johannesburg, hier, pour son match de premier tour de la Coupe de la Confédération contre le Kaiser Chiefs .

Une autre paire de manches en fait pour les protégés d'Alfred Randriamanampisoa, car il n'y a pas photo entre les Sud-Africains et les Equato-guinéens du Deportivo Unidad qu'ils ont éliminés en préliminaire.

Il va donc retrousser les manches face à une équipe sud-africaine habituée des grandes compétitions africaines, et surtout face à un Dax qui est toujours à la recherche d'une place de titulaire au sein du Kaiser Chiefs. Et quand on sait de quoi est capable l'ancien meneur du Fosa Junior, il y a lieu de prendre très au sérieux ce match aller déjà décisif sur la qualification.

A noter qu'Elgeco Plus s'est envolé pour Johannesburg avec pratiquement les mêmes joueurs du match à Malabo, avec Eddit Bastia dans les buts ; Tiana ou Bosco, Johnny, Milhor et Tsilavina en défense ; tandis que la ligne offensive sera confiée à Bela et Eddy Kely ou Safidy.

Le milieu d'Elgeco sera formé par Dino, mais aussi Bonnard et Flavio ou Bila. Amoros restera fidèle à son poste de demi-défensif.

Le même dispositif qui lui d'ailleurs permis de gagner la Coupe de Madagascar contre la CNaPS Sport même si cette dernière semble avoir tout fait pour... perdre.