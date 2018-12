Algérie: Les efforts de l'Algérie dans la diversification des programmes de logement mis en avant

Alger — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a mis en avant, jeudi à Manama (Bahreïn), les efforts consentis par l'Algérie pour la diversification de ses programmes et formules de logement et l'élargissement de son parc urbain, en réponse aux exigences des citoyens, dans le cadre du programme initié par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika depuis 1999 à ce jour, indique jeudi un communiqué du ministère.

Intervenant à l'ouverture de la 35ème session du Conseil des ministres arabes de l'Habitat et de l'Urbanisme, tenue en marge de la 5ème conférence arabe sur l'habitat, le ministre a évoqué les efforts de l'Etat dans l'élargissement des programmes et formules de logement au profit des citoyens.

A cet effet, il a présenté le bilan des efforts de l'Algérie en matière d'habitat et un exposé sur le rôle de son secteur dans ce domaine.

Il a abordé, au sein de la 10ème clause de cette session, la question d'échange des informations entre les Etats sur les projets pilotes dans le domaine de l'habitat, suivie d'un court métrage sur "la diversification des formules du logement en Algérie".

Il a expliqué également aux participants, à travers la 11ème clause de cette session, la formule logement promotionnel aidé (LPA), objet de plusieurs modifications ainsi que la nouvelle formule logement locatif promotionnel (LLP), dont le lancement est prévu prochainement, outre la projection d'un deuxième court métrage sur "la responsabilité sociale des entreprises du secteur dans le développement de l'habitat".

Par ailleurs, le ministre a mis en avant, durant les deux exposés, la disponibilité de l'Algérie à faire connaître son expérience dans ce domaine à d'autres pays.

Pour sa part, le ministre délégué auprès de la Ligue Arabe, Dr. Djamal-Eddine Djaballah a salué l'expérience de l'Algérie en matière d'habitat, ajoutant que "cette expérience est saluée et reconnue par tous les Etats arabes pour être la plus grande réalisation enregistrée dans le Monde arabe durant la dernière décennie".

Pour sa part, le ministre bahreïni de l'Habitat, Bassem Ben Yaakoub Al Homr a indiqué que la 5ème conférence arabe sur l'Habitat tendait à mettre en avant le rôle du secteur public dans la garantie du logement social et ses futures orientations, ainsi qu'à débattre des approches relatives au rôle des institutions et instances gouvernementales dans l'implication du secteur privé afin d'assurer des projets de logement social.

La rencontre a permis, en outre, "l'examen des mécanismes nécessaires pour etablir un équilibre entre les potentialités et les ressources des Etats et des défis qui se posent en termes de logement social dans le cadre du nouveau plan d'urbanisme", a précisé le ministre.

La séance d'ouverture a été marquée par les allocutions de la directrice exécutive du programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), Maimunah Mohd Sharif, du secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l'Habitat, du ministre délégué auprès de la Ligue Arabe, Dr Djamel-Eddine Djaballah, de certains ministres et de chefs de délégations.

Lors des travaux de cette session, l'accent a été mis sur la similitude des défis posés à de nombreux pays arabes participants". Les participants ont été unanimes à souligner la nécessité d'ériger le secteur privé en "partenaire" du secteur public dans la réalisation des programmes de logement".

Pour les participants, la garantie du logement social s'inscrit parmi les priorités des futures orientations des ministères, qui examinent les mécanismes nécessaires ainsi que les potentialités et ressources des Etats, outre les défis qui se posent en termes de garantie de logement social.

A la séance d'ouverture, les 21 points inscrits à l'ordre du jour du Conseil ont été approuvés.

Il s'agit du prix du Conseil des ministres arabes de l'Habitat, du suivi de l'exécution du plan de développement durable 2030, du plan exécutif stratégique arabe pour l'habitat et le développement urbain, de la coopération arabe avec les ensembles régionaux et les pays étrangers dans le domaine de l'habitat et de l'urbanisme et de la législation et lois régissant le secteur de l'habitat et l'urbanisme.

Parmi les points inscrits également à l'ordre du jour, la présentation des expériences des pays arabes en matière de logement social, les modes de financement immobilier, la coopération avec les organisations arabes, régionales et internationales, les Unions arabes concernées, les partenaires au Conseil des ministres arabes de l'Habitat et de l'urbanisme (programme d'action du Conseil pour la période 2018-2019), la célébration de la Journée arabe de l'Habitat, et la tenue de la conférence arabe sur l'Habitat.

Organisée les 11 et 12 décembre, la 5e conférence arabe sur l'Habitat a été suivie, jeudi, par la 35e session du Conseil des ministres arabes de l'Habitat et de l'urbanisme sous la présidence du Royaume de Bahreïn.

Organisée par le ministère bahreïni de l'Habitat, en collaboration avec le Conseil des ministres arabes de l'Habitat, la Conférence arabe sur l'habitat s'est tenue, sous le patronage du Roi du Bahreïn, Hamad Ben Issa Al Khalifa, en présence des ministres arabes de l'Habitat et de l'urbanisme et avec la participation de la directrice exécutive du programme des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), Maimunah Mohd Sharif et de plusieurs instances locales et internationales concernées par le secteur de l'Habitat et le développement durable.

A noter que cette Conférence, biannuelle qui se tient dans le pays abritant les réunions des ministres arabes de l'Habitat et de l'urbanisme, sous le patronage des chefs d'Etats, traite des nouveautés du secteur de l'Habitat et de l'urbanisme dans les pays arabes.

Pour rappel, les quatre dernières (04) sessions de cette conférence ont eu lieu respectivement en Egypte, en Irak, en Jordanie et en Arabie Saoudite, alors que la 6e session est prévue aux Emirats Arabes Unies (EAU).