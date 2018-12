Algérie: Prise en charge des handicapés et formation des enseignants dans l'information sportive

Alger — La prise en charge des handicapés et la formation des enseignants spécialisés dans l'information sportive figurent parmi les recommandations majeures émises à l'issue du Colloque international sous le thème "Activités physiques et sportives, de la formation à la citoyenneté", organisé mercredi et jeudi par l'Institut d'éducation physique et sportive de Delly Ibrahim (IEPS)- Alger 3.

Les participants étaient unanimes à mettre l'accent sur la nécessité de renforcer les programmes de formation destinés aux handicapés envers cette frange de société entre les Universités et le ministère de Solidarité pour mieux déceler les problèmes sociaux dont soufre cette catégorie.

Les travaux de cette rencontre ont également débouché sur la mise en relief de la consolidation de la formation des enseignants spécialisés dans l'information sportive à travers tous les instituts d'éducation physique et sportive et l'instauration d'un partenariat avec les fédérations et sociétés sportives.

Les participants ont aussi insisté sur l'actualisation des programmes pédagogiques, la diversification des activités et la mobilisation des moyens d'information et de communication en direction des élèves dans tous les paliers scolaires ainsi que la Le renforcement de la coordination avec les sociétés sportives a été vivement recommandé, notamment à travers de la création de passerelles entre les maisons de jeunes et les Instituts de formation professionnelle.

Ce Colloque international a été l'occasion pour honorer tous les enseignants et chercheurs participants à l'instar de l'académicien algérien, Youcef Fates qui occupe le poste d'enseignant à l'Université de Paris-Nanterre (France) ainsi que le Professeur, Ali Simoun El Fartoussi de l'Univeristé d'Al Mostansaria (Irak).