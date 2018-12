Cote d'Ivoire: Jeux scolaires et universitaires à Yamoussoukro - 728 athlètes en attraction pour la 4ème édition

La 4ème édition des jeux scolaires et universitaires a démarré, hier, à Yamoussoukro. Ces jeux qui se jouent à la fois à Abidjan et à Yamoussoukro prennent fin le 20 décembre prochain. 728 athlètes issues de 50 équipes du primaire, du secondaire et du supérieur qui sont engagés dans les disciplines du football primaire (U15), U18, le football supérieur, le handball primaire fille, le handball supérieur fille, le handball supérieur garçon, le basket U18, basket supérieur, et le volleyball supérieur.

A la cérémonie d'ouverture, au lycée scientifique de Yamoussoukro, le ministre des Sports Danho Paulin a réaffirmé sa volonté et celle du gouvernement à faire du sport scolaire un creuset de la cohésion sociale.

Il a félicité Koné Mamadou Souleymane, le Directeur général de l'OISSU et son équipe pour le travail qu'ils abattent pour redynamiser le sport scolaire et universitaire.

Le ministre Danho Paulin a, par la même occasion, souhaité que le partenariat entre l'OISSU et l'Union nationale des sports scolaires (UNSS) de France soit fécond et fructueux.

Représentant les ministres de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur, Nicolas Effy Bra (Directeur de la vie scolaire) a mis en avant l'engagement des deux départements ministériels à faire du sport scolaire un levier indispensable pour une jeunesse consciente et professionnelle.

Aussi a-t-il fait savoir, les ministres Kandia Camara et Mabri Toikeusse ont promis travailler en synergie pour permettre d'avoir d'ici 2020 deux millions de licenciés. Le DG de l'OISSU s'est réjoui du grand intérêt que le ministre Danho Paulin accorde au sport scolaire et universitaire.

Il a salué l'esprit managérial du ministre des Sports qui permet d'insuffler une nouvelle dynamique au sport scolaire et universitaire. Koné Mamadou n' pas manqué de saluer la présence du Niger, du Sénégal et du Benin à cette 4ème édition des jeux scolaires et universitaires.

Ces jeux, a-t-il précisé, constituent l'apothéose de la saison sportive de l'OISSU et mettent en compétition les meilleurs talents réels et par conséquent, un champ de détection et de sélection.

«L'objectif poursuivi est de mettre l'élite sportive scolaire en situation réelle des grandes rencontres sportives», a-t-il expliqué.