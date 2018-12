Sénégal: Echanges commerciaux - Les entreprises polonaises à la conquête du marché sénégalais

Le ministère du Commerce et le bureau de l'Agence polonaise d'investissement et du commerce (Paih) à Dakar ont initié la première mission économique polonaise au Sénégal. L'objectif de cette mission est de renforcer la coopération économique et commerciale, en vue de contribuer à la réalisation du protocole d'accords signés entre le Sénégal et la Pologne, lors de la visite du président Macky Sall dans ce pays européen en octobre 2016.

Les entreprises polonaises sont à la conquête de nouveaux marchés et cherchent des opportunités d'investissements dans d'autres pays.

C'est dans ce cadre qu'une délégation d'entrepreneurs polonais est en mission de prospection au Sénégal. A cet effet, une table ronde a été organisée hier, jeudi 13 décembre, par le ministère du Commerce et le bureau de l'Agence polonaise d'investissement et du commerce (Paih) de Dakar.

Cette mission a pour objectif de renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays et de contribuer à la réalisation des protocoles d'accords signés entre leur pays et la République du Sénégal, lors de la visite officielle du président Macky Sall en Pologne, en octobre 2016.

«La Pologne constitue une référence pour le Sénégal, compte tenu de ses performances dans l'industrie alimentaire et dans les autres secteurs connexes, notamment la production de volaille, de champignons et surtout de pommes, mais également du lait», indique Augustin Faye, Directeur de cabinet du ministre du Commerce, de la Consommation, du Secteur informel et des PME.

Selon lui, cette coopération favorisera davantage la promotion et le développement des entreprises sénégalaises par des gains significatifs allant des échanges commerciaux gagnant-gagnant, des investissements de capitaux, au transport de technologie et par conséquent la création d'emplois et de richesse.

«Nous attendons de ces rencontres une meilleure connaissance de l'environnement des affaires et des perspectives d'investissement entre les deux pays», a-t-il laissé entendre.

De son coté, le chef de bureau de l'Agence polonaise d'investissement et du commerce à Dakar, Leszek Bialy, a souligné que, pour cette première mission, l'accent sera mis sur le secteur de l'agroalimentaire. «C'est la première mission des entreprises polonaises qui représentent le secteur agroalimentaire.

On a voulu partager notre expérience avec le Sénégal, surtout en ce qui concerne la conservation des fruits et des légumes. En Pologne, on a construit beaucoup de chambres de stockage et des lignes de transformation de fruits et légumes. Pour le moment, nous avons choisi ce secteur, mais nous sommes ouverts à d'autres domaines», a-t-il précisé.