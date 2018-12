Tunisie: Quand la défense va bien...

Le CSHL, fidèle à sa formule du 4-5-1, a trouvé beaucoup de problèmes pour faire face aux assauts gabésiens bien conduits par la paire Ameur-Izaka.

L'entame des banlieusards a été catastrophique. Il a fallu la vigilance du gardien Guesmi pour que la formation hammamlifoise n'encaisse pas de buts. La lenteur de ses demis Ziadi, Bouzidi, Aboud l'a empêché d'imposer son ascendant devant des Gabésiens bien appliqués dans ce compartiment. Ajoutez à cela les deux latéraux Meskini et Ben Rajah qui n'ont pas été adroits dans les centres. Cette défaillance technique de la part de ces derniers a été bien exploitée par Ameur et Gharsallaoui. Ce duo fut un danger constant pour la défense locale bien vigilante.

Devant la furia gabésienne, il a fallu que Ben Salem et Sghaïer reculent d'un cran pour consolider un entrejeu mal en point et incapable de maîtriser la situation. Il a fallu 30 minutes de la première mi-temps pour que Buscher opte pour les passes en profondeur. Cette manière d'évoluer a dégarni la défense du Stade Gabésien assez vulnérable devant ce genre de situations. Certes, il y a eu quelques attaques fort dangereuses de la part de Bouzidi et surtout de Ben Salem après un tir puissant à la 39', mais le gardien Ali KalaÏ était vigilant pour annihiler la tentative de l'attaquant hammamlifois.

L'opportunisme de Foudai

Après la reprise, les Gabésiens se reprirent pour menacer encore une fois l'arrière-garde hammamlifoise. Mais encore une fois, le gardien Guesmi sauvra deux buts certains. Au fil des minutes, les camarades de Aboud sont devenus dangereux sur les contres --leurs armes favorites-- bien menés par le virevoltant Ben Salem. En effet, ce dernier a profité à bon escient d'un contre rapide sur le côté gauche et central vers Bouzidi qui tira et Foudaï à l'affût n'a pas raté cette occasion pour donner à son équipe sa seconde victoire de la saison. Certes, il y a eu un sursaut rageur de la part des Gabésiens pour égaliser, mais le gardien Guesmi a été décisif encore une fois.

Bref, ce fut une victoire fort méritée pour le CSHL. Mais ce succès ne doit pas cacher beaucoup d'insuffisances tactiques. Les dirigeants hammamlifois doivent dénicher à tout prix un attaquant de pointe, un arrière droit et deux milieux offensifs, surtout que Meskini et Sghaier ont confirmé leurs limites.

SG : confusion totale !

Face à l'USTataouine et au CSHL, le Stade Gabésien a perdu son football. Sans une ligne directrice, les Gabésiens jouèrent sans âme et sans tactique.

Beaucoup d'imperfections ont été dévoilées au cours du match face au CSHL. La défense a paru quelconque et le but de Foudai a illustré cette faiblesse. Le milieu (sauf Maâouani) a paru inconstant dans ses manœuvres. Ameur, dans son couloir gauche, a manqué de soutien de la part de Zahou, qui a raté l'égalisation à la 92'. Izaka a passé un après-midi à aider ses coéquipiers à l'entrejeu.

Enfin, Jaziri et Gharsalloui étaient totalement transparents et incapables d'apporter le plus. Il est temps de remédier à cette situation, sous peine de vivre sous la menace de la relégation qui pointe à l'horizon.