Tunisie: La Tunisie élue à l'unanimité pour la présidence

La Tunisie est élue à l'unanimité pour la présidence de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (Cpccaf), et ce, en la personne de M. Mounir Mouakhar, en sa qualité de président de la Ccitunis et vice-président et président de la zone Afrique du Nord.

Les élections ont eu lieu en marge de la tenue de la 44e assemblée générale de la Cpccaf, qui s'est tenue les 11 et 12 décembre à Dakar, le nouveau président succède à M. Essouma Meba, le président sortant de la Cpccaf et au président de la CCI Togo. La passation du flambeau a été en présence de 27 présidents des chambres consulaires et, en l'occurrence, la participation de quatre chambres de commerce tunisiennes et avec l'appui de Son Excellence l'ambassadeur de la Tunisie à Dakar et avec le soutien du ministère des Affaires étrangères.

Partenariats techniques

Un mandat de 2019 à 2021 qui sera axé particulièrement à favoriser le développement de l'esprit d'entreprise et la professionnalisation des opérateurs économiques, à faciliter les partenariats techniques et commerciaux entre entreprises africaines et francophones et à mettre en œuvre des formations professionnelles et entrepreneuriales...

Toujours présidée par un Africain, l'association Cpccaf exerce une activité soutenue en matière de coopération économique dans l'espace francophone, avec plus de 250 projets portés depuis 1973, visant à appuyer la croissance du secteur privé africain et l'accompagnement des entreprises, avec le soutien notamment de partenaires, comme l'AFD (Agence française de développement) et d'autres acteurs majeurs comme la Commission européenne et ITC (Centre de commerce international). La Cpccaf est ainsi un acteur de référence du codéveloppement en Afrique, avec pour principale tâche de contribuer au renforcement des économies africaines, pour garantir un développement harmonieux du courant d'affaires entre les entreprises africaines et francophones.

Les chambres consulaires (chambres de commerce, industrie, artisanat, métiers, agriculture... et les autres structures représentatives des entreprises) africaines et francophones (en 2018, on compte 130 chambres membres adhérents directs et plus de 600 chambres bénéficiaires indirectes, pour le service des entreprises qu'elles représentent et accompagnent), qui constituent le réseau Cpccaf, interviennent ainsi sur le terrain pour améliorer l'environnement local des affaires et la bonne gouvernance économique.

Plus de trente pays (31, dont 26 africains) sont impliqués aujourd'hui dans le réseau Cpccaf qui, parmi d'autres actions, réalise, en partenariat avec ITC, le Baromètre annuel de la Cpccaf des entreprises africaines, qui dresse le portrait du climat économique en Afrique francophone, grâce aux réponses obtenues d'entreprises africaines (9.500 réponses de PME en 2018, dans 16 pays africains).