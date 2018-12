Tunisie: Des vacances bien festives

Du 16 au 23 décembre, des œuvres de 15 pays seront sur les différentes scènes du festival en plus de 19 œuvres tunisiennes. 22 pièces seront présentées en dehors de la ville de Nabeul entre Korba, Menzel Bouzelfa, Haouaria, Dar Chaâbane, Takelsa.

En plus de cette programmation dense, qui propose plus de 7 représentations par jour, le festival présente 2 spectacles dans les écoles sinistrées. Les places publiques seront aussi une scène extérieure. Elles offrent aux passants des animations et des happening.

Loin d'avoir une vocation exclusivement infantile, le Festival Néapolis 2018 invite aussi bien les enfants que leurs parents, ainsi que les curieux et les jeunes à venir découvrir des créations théâtrales du monde et à s'initier à cet art via des ateliers et des stages de formation avec des troupes internationales. Car la formation fait partie des objectifs du festival qui verra la participation de plus d'une cinquantaine d'étudiants aux multiples ateliers.

Ce festival pour enfants, le plus ancien de ce genre dans le monde arabe et en Afrique, est organisé depuis 1985. Il est dédié aux enfants de tout âge et ne cesse avec ses faibles moyens et grâce à l'association et aux citoyens qui le gèrent de faire aimer le 4e art aux enfants, mais aussi initier les jeunes et les adultes à l'art de ce théâtre spécifique. Comme de nombreuses manifestations similaires, le Festival du théâtre de Néapolis souffre du manque de financement et des retards des subventions. Ce manque de moyens reste un énorme handicap pour le développement du festival et pour son rayonnement encore plus au-delà de nos frontières.

Le spectacle d'ouverture sera en deux volets, le premier théâtral signé Chedly Arfaoui, intitulé «Don quichotte», une production du Pôle théâtre de la Cité de la culture, et le second est un spectacle de danse proposé par le Pôle danse.