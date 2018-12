Tunisie: Youssef Belaïli opérationnel

Et si les blessés se remettent rapidement sur pied, c'est grâce au travail méthodique du médecin de l'équipe, Dr Yassine Ben Ahmed, sans oublier l'apport des deux préparateurs physiques. Des efforts qu'on ne peut que saluer en cette période délicate et importante dans l'histoire du doyen des clubs tunisiens qui s'est plutôt débrouillé en championnat en alignant les résultats positifs.

Le dernier joueur à s'être blessé est Youssef Belaïli qui a dû interrompre la séance d'entraînement de mardi dernier. Les examens médicaux subis par le joueur n'ont rien décelé de grave et le milieu offensif algérien de l'EST de reprendre normalement les entraînements avec ses coéquipiers dès le lendemain.

Une bonne nouvelle pour le staff technique «sang et or» qui peut compter sur Youssef Belaïli, une pièce maîtresse de l'équipe.

Entraînements à huis clos

La première séance d'entraînement qu'ont effectuée les « Sang et Or » dans la ville émiratie d'Al Aïn a eu lieu mardi dernier. Ce fut l'unique séance qui s'est déroulée en présence du public puisque Mouine Chaâbani a décrété le huis clos depuis hier.

Il est donc clair que l'entraîneur « sang et or » veut cacher son jeu et c'est légitime.

Selon les échos émanant de la ville émiratie d'Al Aïn, l'équipe s'entraîne dans une ambiance décontractée. Les joueurs sont sereins et la concentration est totale. Mouine Chaâbani et ses joueurs sont concentrés sur leur sujet et le staff technique a dû avancer la séance d'entraînement de mercredi pour pouvoir se rendre au stade et assister au match barrage qui a opposé le club émirati Al Aïn à son homologue néo-zélandais, Team Wellington.

Comme tout le monde le sait, l'Espérance de Tunis affrontera ce samedi à 17h30 (HT) le club émirati Al Aïn, vainqueur du match barrage qui l'a opposé avant-hier à Team Wellington.

Yaâkoubi et Bguir en solitaire

L'infirmerie ne s'est pas désemplie totalement. Ils sont deux joueurs à s'être entraînés en solitaire avant-hier, à savoir Mohamed Ali Yaâkoubi et Saâd Bguir.

Il est à noter que l'entraîneur « sang et or » aspire à récupérer Saâd Bguir et compte l'aligner en cours de jeu. C'est en tout cas ce qu'il nous a déclaré avant le départ pour les Emirats Arabes Unis.

Ceci dit, les « Sang et Or » aspirent à réussir leur première sortie du Mondial émirati et faire mieux que lors de leur participation précédente à la Coupe du monde des clubs qui a eu lieu au Japon en 2011. C'est désormais le nouveau challenge que compte relever Mouine Chaâbani.

Al Aïn affrontera l'Espérance en quart de finale

Al Aïn, champion des Emirats arabes unis, a arraché sa qualification pour les quarts de finale du mondial des clubs, en s'imposant devant Wellington FC de Nouvelle-Zélande, champion d'Océanie, aux tirs au but (4-3), avant-hier soir, à Al Aïn.

La formation émiratie, menée au score 3 à 0, a réussi un spectaculaire renversement de situation, en réduisant le score avant d'égaliser en fin de rencontre et assurer ainsi sa qualification au prochain tour.

Les Néo-Zélandais ont cru avoir plié le match en inscrivant trois buts en première période par Mario Barcia (11), Aaron Clapham (15) et Mario Ilich (44).

Mais le club du pays organisateur a réussi la performance de remonter son retard grâce à un premier but en fin de mi-temps par Tsukasa Shiotani (45) avant d'ajouter deux autres buts en seconde période par Tongo Hamed Doumbia (49) et Marcus Berg (85), forçant le champion d'Océanie à disputer les prolongations.

Les deux équipes, n'ayant pu se départager au terme des deux séances de prolongations (3-3), ont dû recourir aux tirs au but pour désigner le club qualifié.

Le club émirati s'est montré plus adroit, en l'emportant 4 tirs à 3.

Le quart de finale entre l'Espérance ST, champion d'Afrique, et Al Aïn, aura lieu demain, à Al Aïn (17h30 ht). L'autre quart de finale opposera le club japonais Kashima Antlers, champion d'Asie, au club mexicain Deportivo Guadalajara, champion du Concacaf, dans la même ville.

Le vainqueur affrontera en demi-finale le 18 décembre à Al Aïn le club argentin River Plate, champion d'Amérique du Sud. Le vainqueur du match Kashima Antlers-Deportivo Guadalajara rencontrera dans l'autre demi-finale le Real Madrid, champion d'Europe en titre, le 19 décembre à Abu Dhabi.

Le match de classement et la finale auront lieu le 22 décembre.