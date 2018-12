Tunisie: Des espaces verts dans huit zones frontalières

C'est un projet qui a été au cœur d'un entretien entre le ministre tunisien des Affaires locales et de l'Environnement, Mokhtar Hammami, et Fatima Zohra Zerouati, ministre algérienne de l'Environnement et des Energies renouvelables

Les deux ministres représentent, actuellement, les gouvernements tunisien et algérien au sommet mondial du climat (COP24), ouvert, dimanche 2 décembre, à la ville de Katowice en Pologne et qui sera clôturé aujourd'hui, vendredi.

«L'idée est d'aménager des espaces verts et des stations de relais et de repos dans huit zones frontalières. Le projet prévoit aussi la mise en place, ultérieurement, d'un programme de développement des villes situées sur les frontières des deux pays et l'établissement d'une dynamique non seulement de transit mais aussi de commerce et de services», a déclaré, mercredi, le ministre des Affaires locales à l'agence TAP.

La Tunisie partage avec l'Algérie, rappelle-t-on, un tracé de frontières de plus de 1.000 kilomètres.

Pour mémoire, le président de la République Béji Caïd Essebsi avait souligné, en juillet 2018, lors de la première réunion des gouverneurs des régions frontalières des deux pays, la nécessité de promouvoir ces gouvernorats afin de garantir la stabilité des habitants de ces régions, améliorer leurs conditions de vie et renforcer la vigilance sécuritaire dans ces zones pour appuyer les efforts des deux Etats dans la lutte contre le terrorisme.

La réunion des gouverneurs des régions frontalières entre la Tunisie et l'Algérie a été l'un des mécanismes de développement d'une coopération ciblée sur la bande frontalière.