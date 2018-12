Cote d'Ivoire: Abidjan Perle de Lumières 2018- Le Grand sapin, cœur des illuminations et de la réconciliation !

A 10 jours de Noël et à 5 jours du démarrage officiel du Festival, les équipes du District et d'Apoteoz sont à pied d'œuvre pour des fêtes de fin d'année féériques.

Abidjan Perle de Lumières 2018/Le Grand sapin : cœur des illuminations et de la réconciliation !

C'est à une visite guidée des chantiers d'Abidjan Perle de Lumières (Apl), illuminations festives de la capitale économique ivoirienne, notamment au Plateau à la place Jean-Paul II mitoyenne de la cathédrale Saint-Paul et abritant le Grand sapin, et l'Injs de Marcory qui sera la base de tirs des feux d'artifice du 31 décembre que le District d'Abidjan et son opérateur technique, Apoteoz, ont convié la presse, le mercredi 12 décembre.

Il ressort des explications de M. Arsène Akéko, Directeur de la Culture, des Sports et du Tourisme du District d'Abidjan, que le Ministre-Gouverneur du District, Robert Beugré Mambé, en plaçant l'édition 2018 d'Apl sous le thème de « Réconciliation en couleurs », veut réunir tous les Ivoiriens par la magie opérante de Noël autour des couleurs du drapeau national. Et quoi de plus symbolique que le Grand sapin pourrait matérialiser ce dessein ?

Mieux, à l'en croire, « le Grand sapin sera le cœur des illuminations et le cœur de la réconciliation ». C'est ainsi qu'Apoteoz et son partenaire portugais Castros mettent la dernière main à l'ouvrage pour parachever cet édifice qui abritera la cérémonie officielle de mise sous tension d'Apl prévue pour le 20 décembre en présence de la marraine, la Première dame, Dominique Ouattara. Faut-il le noter, classé ces dernières années dans le Top 5 mondial des plus beaux sapins, le Grand sapin de la place Jean-Paul II, est une fierté nationale. Et installe durablement Abidjan dans le giron des villes-lumières.

2800 heures de travail, 30 mètres de haut, 13 kilomètres de fils... écologiques

Ce beau sapin, en effet, qui nécessite quelque 2800 heures de travail en termes de créations, infographie, simulations, usinages, montages... , cumule à 30 mètres de haut, soit un immeuble de 20 étages. Il est décoré de 200 boules lumineuses en mode Obv (Orange-Blanc-Vert), les couleurs du drapeau ivoirien. L'ensemble étant composé de plus de 6000 pièces décoratives, de structures et de colliers de câbles, et est illuminé de 130 000 points de lumières LED, sur un total de 13 000 kilomètres de fils. Toutefois, toute cette quantité de lumières consomme très peu d'énergie, ce qui correspond à 10kw/h, avec une compensation-carbone très écologique.

Orange-Blanc-Vert

Pour en revenir au thème « Réconciliation en couleurs » et corrélativement à l'emblème national qui illuminera le Grand sapin, retenons que le orange rappelle la couleur de la terre de nos savanes du Centre et du Nord. C'est une couleur tonifiante et piquante qui insuffle partout où elle passe une dose de bonne humeur. On l'associe souvent à la créativité et à la communication, car il est vrai qu'elle est porteuse d'optimisme et d'ouverture d'esprit.

Le blanc symbolise l'espérance dans l'union et dans la paix. Il suggère la pureté, la propreté et la perfection. Considéré comme une couleur froide, il apporte brillance et éclat. Il est aussi symbole d'innocence et de virginité.

Le vert rappelle le vert de nos forêts du Sud, de la nature et de la fécondité, la certitude d'un avenir radieux. Il est pur et reposant pour la vue. Les études montrent qu'un environnement de verdure permet de réduire la fatigue. Donc de se décharger des vicissitudes de l'année qui s'achève pour entrevoir celle qui vient en toute sérénité.