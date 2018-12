Cote d'Ivoire: Showbiz - Koffi Olomidé en toute humilité... à Abidjan

A plus de 30 ans de carrière, Koffi Olomidé a réalisé plus d'une vingtaine d'albums

Attendu les 21 et 22 décembre prochain à Abidjan, le boss du «Quartier Latin» promet un sincère mea-culpa au cours de ces deux spectacles.

Après avoir abandonné ses fans, en quittant en 2015 la scène du Festival Abidjan by night, le temps est arrivé pour l'artiste de demander officiellement pardon aux Ivoiriens. Bien qu'il l'ait déjà fait dans des vidéos postées sur Internet et même par des intermédiaires. «Vous mes frères d'Abidjan, je vous propose de venir m'agenouiller devant vous sur scène (....) je n'aurais d'yeux ce jour que pour vous, car je n'aurai pas dû me comporter ainsi», a récemment confessé le Grand Mopao, dans une publication sur les réseaux sociaux.

L'artiste sera accompagné du «Quartier Latin», formation-sienne qui vient de célébrer ses 32 ans de succès. Par la même occasion, il présentera son nouvel album. Rendez-vous est donc pris pour les 21 et 22 décembre au Palais de la Culture puis au Sofitel Hôtel ivoire pour ce show de la repentance.

A plus de 30 ans de carrière, Koffi Olomidé a réalisé plus d'une vingtaine d'albums, rempli des stades, et vendu des millions de cassettes CD en Afrique. Il est l'un des plus gros vendeurs d'albums africains en Europe.