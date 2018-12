Algérie: Haltérophilie/Championnat arabe (toutes catégories) - 69 médailles dont 12 en or pour l'Algérie

Alger — La sélection algérienne d'haltérophilie a réalisé une moisson de 69 médailles (12 or, 30 argent et 27 bronze), lors du Championnat arabe (cadets, juniors et seniors), garçons et filles, qui a pris fin jeudi en Egypte, a-t-on appris de la direction technique de la Fédération algérienne (FAH).

La palme d'or est revenue à Farid Saad (102 kg), auteur de huit breloques dans les trois catégories d'âge dont trois en or en cadets et à Bouchra Hireche (87 kg) qui a remporté 3 médailles d'or en juniors et autant en argent chez les seniors. Vient en 3e position chez les plus performants Djalal Benfriha (juniors) avec trois or dans la catégorie des 96 kg, suivi de son compatriote Mohsan Bediar (cadets) qui s'est adjugé trois vermeil.

Sur les 22 athlètes ayant représenté l'Algérie, trois sont rentrés bredouilles.

"Cette moisson était dans nos prévisions et cette compétition, une des six inscrites au calendrier de la Fédération internationale, est qualificative aux Jeux Olympiques-2020 de Tokyo. Elles permettent aux athlètes de comptabiliser des points", a indiqué Djamel Aggoun, directeur technique national de la FAH à l'APS.