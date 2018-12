Gabon/LBV - Les ONGs Malachie et MCB2G en guerre contre la corruption au sein des établissements scolaires

Dans le cadre de leurs activités, le Mouvement Citoyen pour la Bonne Gouvernance et l'ONG Malachie, en partenariat avec la Commission Nationale de Lutte contre l'Enrichissement Illicite, ont organisé, ce jeudi 13 décembre, une campagne de sensibilisation sur les méfaits de la corruption et les principes et pratiques de bonne gouvernance au Lycée Jean Hilaire Aubame Eyeghe.

Cette activité s'inscrivait dans le cadre de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, célébrée le 09 décembre de chaque année. « L'activité de ce jour s'inscrit également dans la même logique que la campagne mondiale intitulée " Corruption : un obstacle aux objectifs de développement durable", initiée par les Nations Unies » a précisé Jerry Bibang, le Coordonnateur Général du Mouvement Citoyen pour la Bonne Gouvernance au Gabon (MCB2G). « L'objectif est de renforcer les connaissances des élèves sur la corruption ainsi que les principes et pratiques de bonne gouvernance, afin de susciter leur engagement et l'application de ces principes dans la gestion de leur mutuelle scolaire » a-t-il ajouté.

Pour Joannie Mahinou, la Coordinatrice Générale adjointe du MCB2G, la corruption nécessite l'engagement de tous. « Gouvernement, partenaires au développement, société civile, élèves, étudiants, citoyens, la presse... chacun doit jouer sa partition pour que les valeurs d'intégrité, de transparence, de probité, de citoyenneté et de bonne gouvernance soient au cœur de notre système éducatif ». C'est ensemble que nous ferons reculer la corruption dans notre cher pays, a t- elle déclaré lors de son mot de circonstance.

Deux communications ont ponctué cette sensibilisation. La première, développée par Jerry Bibang, a porté sur les principes et pratiques de bonne gouvernance. Le Coordonnateur Général du MCB2G a évoqué plusieurs principes susceptibles d'améliorés la gouvernance des mutuelles scolaires lorsque ces derniers sont scrupuleusement appliqués. Il s'agit notamment de la transparence, la responsabilité sociale, le contrôle citoyen, l'accès à l'information et surtout l'efficacité. « Si l'application de ces mesures n'est pas l'unique solution pour améliorer la gouvernance des mutuelles scolaires, elle constitue au moins un pas vers une gestion améliorée » a-t-il conclu.

Pour sa part, M. Djimbi Makosso, expert à la Commission Nationale de Lutte contre l'Enrichissement Illicite, est revenu sur les notions de base de la corruption notamment la définition, les différentes formes, les manifestations ainsi que les méfaits sans oublier les sanctions relatives aux actes de corruption notamment les sanctions pénales et administratives. « Sur le plan économique, la corruption freine le développement ; participe à l'augmentation des prix, sinon de la vie chère. Elle fausse la concurrence, la transparence et l'équité dans les marchés publics. Au niveau éducatif, la corruption tue le mérite et l'effort, la qualité de la formation et l'excellence. Dans un système de corruption, on assiste à la prolifération des faux diplômes, des cadres mal formés, des diplômes qui ne reflètent pas la compétence » a expliqué l'expert.

Conscient de l'ampleur du phénomène dans notre système éducatif, les intervenants ont proposé la création de club d'éthique et de citoyenneté au sein des établissements scolaires. Ces clubs pourront servir de relais en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption et travaillerons avec les mutuelles scolaires. La modification du décret n°121/PR-MEN-IA du 15 mai 1961 portant organisation des coopératives scolaires dites « Mutuelles Scolaires » constitue également l'une des mesures proposées.