Gabon: Woleu-Ntem/Gabon - Arrestation de 3 présumés trafiquants de faune à Oyem

Deux Burkinabés et un Gabonais arrêtés à Oyem pour trafic des trophées de deux espèces intégralement protégées.(ivoire d'éléphant et peaux de panthère). C'est ce 13 décembre 2018,dans la capitale provinciale du Woleu-Ntem au Nord du Gabon.

Les faits se sont déroulés le jeudi 13 décembre 2018 dans une chambre d'hôtel à Oyem où Christophe Meyi-Meyi, Gabonais âgé de 24 ans, Dramane Sawadogou âgé de 32 ans et Idrissa Bansé âgé de 37 ans et tous les deux de nationalité Burkinabé, seront trouvés en flagrant délit de détention et commercialisation de deux peaux de panthère et d'une pointe d'ivoire.

C'est suite à une information d'un indic relative à une transaction d'ivoire au motel du stade au quartier Akouakam qu'une équipe composée des agents de la Police Judiciaire et des Eaux et Forêts, appuyée par les juristes de l'ONG Conservation Justice, a réalisé cette arrestation relative à un trafic de faune. Après avoir procédé à une perquisition, une arme de calibre 12 ayant servi à l'abattage des panthères à été retrouvée au domicile de Christophe Meyi-Meyi.

C'est la somme de 350000 Fcfa que Meyi-Meyi et ses complices attendaient percevoir de leur potentiel client. Ils seront tous les trois présentés devant le Procureur de la République du Woleu-Ntem pour répondre des faits de détention, transport, commercialisation des trophées des deux espèces intégralement protégées et chasse de ces espèces. Ils risquent jusqu'à 6 mois de prison pour avoir violé les dispositions des articles 92, 274 et 275 du code forestier.