Maroc: Martin Scorsese, parrain officiel de la Cinémathèque marocaine

La figure tutélaire du cinéma contemporain mondial, le réalisateur américain Martin Scorsese, s'est proposé d'être le parrain officiel de la Cinémathèque marocaine, a annoncé jeudi le Centre cinématographique marocain (CCM).

En marge de la 17è édition du Festival international du film de Marrakech qui s'est déroulée du 30 novembre au 8 décembre 2018, la réalisatrice et directrice de la Cinémathèque marocaine, Narjiss Nejjar, a initié une rencontre avec M. Scorsese et lui a présenté les missions de la Cinémathèque marocaine, à savoir la collecte, la préservation et la restauration du patrimoine filmique marocain et de ses œuvres fondatrices, mais également la transmission de la culture cinématographique aux générations futures, précise le CCM dans un communiqué.

A cette occasion, le réalisateur américain s'est réjoui de l'ambition de ce projet et a proposé d'être le parrain officiel de la Cinémathèque marocaine, relève la même source, précisant que ce parrainage permettra à la Cinémathèque marocaine de profiter de l'expertise de "The Film Foundation", une institution à but non lucratif engagée dans la protection et la préservation des œuvres cinématographiques mondiales. Outre son fondateur, Martin Scorsese, l'institution réunit des cinéastes tels que Francis Ford Coppola, Woody Allen, Georges Lucas ou encore Steven Spielberg. Ce parrainage permettra également à la Cinémathèque marocaine d'acquérir une visibilité sur la scène internationale, notamment auprès des institutions chargées de la préservation et de la restauration du patrimoine filmique dans le monde, conclut le CCM.