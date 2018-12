Seychelles: Une nouvelle audience de la communauté chagossienne des Seychelles a debuté au Royaume-Uni

L'audience dans l'affaire de la communauté Chagossian basée aux Seychelles contre le gouvernement du Royaume-Uni a lieu au Royaume-Uni du 10 au 15 décembre, a annoncé mardi le comité Chagossian dans un communiqué.

La plaignante dans l'affaire représentant la communauté aux Seychelles, Solange Hoareau, fait valoir que la décision prise au mois de novembre 2016 par le gouvernement britannique était illégale pour de nombreux motifs et demande un contrôle juridictionnel.

Le gouvernement britannique a procédé à un examen de sa politique de réinstallation des îles Chagos entre 2012 et 2016 afin d'examiner la faisabilité de la réinstallation et a conclu, contrairement aux hypothèses précédentes, que cette réinstallation était réalisable. Une consultation avec les Chagossiens a révélé que 98% d'entre eux souhaitaient retourner sur leur terre.

Cependant, le 16 novembre 2016, le gouvernement britannique a annoncé qu'il ne soutiendrait pas la réinstallation des Chagossiens mais allouerait 40 millions de livres sterling à un programme de soutien d'une durée de 10 ans visant à améliorer la vie des Chagossiens dans leurs communautés actuelles.

La législation en vigueur interdisant aux Chagossiens de jouir de tout droit de résidence dans le BIOT reste en vigueur.

Selon le communiqué, "les Chagossiens n'ont reçu aucune maison de remplacement à Maurice ou aux Seychelles et beaucoup vivent depuis dans une pauvreté abjecte, avec une profonde tristesse et le désir ardent de retrouver leur patrie".

Il ajoute que «bien que le gouvernement britannique ait répété à maintes reprises que l'exil des Chagossiens était une erreur, il n'a indemnisé que les Chagossiens mauriciens. Aucune indemnité n'a jamais été versée aux Chagossiens exilés aux Seychelles. "

Des Chagossiens ont été expulsés de force de l'archipel des Chagos en 1960, lorsque le Royaume-Uni a loué l'île principale, Diego Garcia, aux États-Unis à des fins militaires. (Pierre Prosper) Photo License: CC-BY

Dans son argumentation, Mme. Hoareau a déclaré que la décision était irrationnelle et constituait une ingérence disproportionnée dans les droits fondamentaux des Chagossiens.

Elle a ajouté que le gouvernement britannique "a agi de manière irrationnelle et inéquitable en ne procédant à aucune évaluation des besoins auxquels le paquet de soutien de 40 millions de livres sterling était destiné et en violation d'une attente légitime de consultation concernant la portée et la valeur du paquet de soutien".

Rosa Curling, avocate chez Leigh Day - une des principales sociétés de défense des droits de l'homme et des dommages corporels basée à Londres représentant Mme. Hoareau - a déclaré: «Nos clients estiment que la dernière décision prise par le gouvernement à propos des Chagossiens est illégale. Il est temps que notre gouvernement mette fin à l'injustice que subissent les Chagossiens. Le droit de résidence de notre client doit être reconnu et Mme Hoareau et ses compagnons Chagossiens doivent être autorisés à rentrer chez eux. "

Environ 2 000 Chagossiens ont été expulsés de force de l'archipel des Chagos, dans l'océan Indien central, en 1960, après que le Royaume-Uni eut loué l'île principale, Diego Garcia, aux États-Unis pour l'utiliser comme base militaire. Plus de 200 personnes ont été déportées à Mahe, la principale île des Seychelles, entre 1967 et 1973, alors que le pays était encore une colonie britannique.

Pierre Prosper, président du Comité des Chagossiens des Seychelles, a déclaré: «Le gouvernement britannique doit comprendre que nous ne renoncerons jamais à la lutte pour le droit de retourner dans notre pays et de réparer les torts causés à notre communauté. Nos aînés meurent chaque année, exilés de leurs maisons, de la terre de leurs ancêtres et des tombes de leurs familles. Nous craignons que le gouvernement britannique ne s'en remette à cela et qu'ils gagnent du temps et espèrent que nous allons perdre l'intérêt et la volonté de continuer à nous battre. Mais nous ne le ferons pas. "

M. Prosper a ajouté que "nous espérons que les tribunaux britanniques vont maintenant s'assurer que le gouvernement britannique doit reconsidérer sa décision et demander qu'une résolution soit trouvée, reconnaissant et respectant enfin les besoins et les droits de notre communauté".

L'année dernière, le 22 juin, les Seychelles sont devenues l'un des 94 pays qui ont voté pour la résolution de l'ONU demandant un avis consultatif de la Cour internationale de Justice à La Haye, aux Pays-Bas, sur le statut juridique de des îles Chagos.