Sénégal: Le Musée des civilisations noires reçoit des objets d'art du Rwanda (communiqué)

Dakar — Le Musée des civilisations noires (MCN) de Dakar, inauguré le 6 décembre dernier, a reçu vendredi un "don" d'objets d'art du Rwanda, annonce un communiqué du ministère sénégalais de la Culture à l'APS.

Selon le texte, les objets d'art réceptionnés ont été remis au directeur général du MCN, Hamady Bocoum, par l'ambassadeur du Rwanda au Sénégal, Mathias Harebamungu.

"Le lot d'objets d'art est constitué d'une lance appelée Icumu et de boucliers (Ingaba), de tableaux décoratifs et de paniers traditionnels (Agaseke). La lance et les boucliers sont des armes destinées aux guerriers qui se distinguaient par leurs exploits, ce sont aussi des armes à usage décoratif et sont utilisés par les danseurs qui exécutent la danse guerrière", explique le communiqué.

Les tableaux décoratifs offerts au MCN viennent de l'est du Rwanda et "sont aujourd'hui confectionnés sur tout le territoire" rwandais, selon Mathias Harebamungu.

"Le panier traditionnel cousu en papyrus est utilisé pour le rangement d'objets précieux comme la pipe du maître de la maison, des perles, des amulettes... Les motifs de ces paniers sont faits avec une écorce noire de pétioles de bananiers", explique l'ambassadeur du Rwanda, cité dans le communiqué.

M. Harebamungu affirme que son pays a remis au Sénégal ces objets d'art afin que le MCN puisse "refléter l'image de la culture de son pays et rapprocher ainsi davantage les peuples africains, notamment sénégalais et rwandais".

Le directeur général du MCN, Hamady Bocoum, espère que ce geste "très important" du Rwanda pourrait être imité par d'autres pays.

Selon lui, ces objets seront conservés dans les "meilleures conditions possibles" au Musée des civilisations noires et "seront exposés pour être vus par les générations actuelles et futures".

Le Sénégal et le Rwanda sont en train d'étudier un projet d'exposition d'objets d'art rwandais au MCN, pour mieux faire connaitre et découvrir la culture et le patrimoine des pays africains, selon le communiqué.