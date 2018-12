Tunisie: Nommé sélectionneur de la Tunisie, Alain Giresse affiche ses ambitions

Le tour d'Afrique continue pour Alain Giresse. L'ancien milieu de terrain a été nommé, jeudi, sélectionneur de l'équipe de Tunisie en remplacement du Tunisien Faouzi Benzarti.

Le nouveau patron du nid des Aigles de Carthage a été présenté, lors d'une conférence de presse tenue en fin de matinée au siège de la Fédération Tunisienne de Football. Le Français de 66 ans a affiché son ambition en vue de la prochaine Coupe d'Afrique des nations qui se déroulera du 15 juin au 13 juillet 2019, dont le pays organisateur sera connu le 9 janvier.

« L'objectif, c'est de franchir le palier où l'équipe nationale reste bloquée pour le moment, les quarts de finale à la CAN (... ), pour envisager légitimement d'aller en demi-finales (... ) sans que ça nous empêche d'aller plus loin, a déclaré Alain Giresse. C'est la moindre des choses ! La Tunisie possède une belle équipe avec des joueurs qui peuvent s'améliorer. Je ne trouve pas qu'elle est défensive. Je pense que c'est une équipe joueuse. Il faudra maintenir la rigueur défensive et se montrer réaliste devant. En ce qui me concerne, je n'ai pas beaucoup réfléchi avant d'accepter la proposition de la FTF. Je remercie les responsables qui m'ont fait confiance. Les conditions de travail ici sont bonnes. Je vais débuter par la mise en place d'un staff technique et la prise de contact avec les joueurs. »

Ce dernier a également précisé qu'il s'était engagé auprès de la Fédération tunisienne «jusqu'au 30 juin 2020» et que son contrat est «renouvelable en fonction du résultat et du travail effectué». Les Aigles de Carthage n'ont plus atteint les demi-finales de la CAN depuis 2004, l'année où ils avaient remporté l'épreuve pour la seule fois de leur histoire.