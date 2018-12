Afrique: Coupe de la CAF - Le NA Husseïn-Dey dans l'inconnu en Zambie

Le NA Husseïn-Dey, club algérien engagé en Coupe de la CAF, effectuera un déplacement périlleux à Lusaka pour affronter les Zambiens de Green Eagles.

L'entraîneur Mohamed Lacet a relevé l'importance de marquer un but à l'extérieur pour revenir avec un bon résultat et éviter de courir derrière le score au match retour. Et les joueurs aussi en sont conscients. « Ce sera une rencontre comme toutes les autres. C'est-à-dire difficile à gérer. Nous nous sommes bien préparés, le programme tracé par le coach et ses adjoints a été appliqué à la lettre. Ce n'est un secret pour personne, jouer en Afrique est très compliqué. En plus de l'état catastrophique des pelouses, la chaleur et le taux d'humidité très élevé pénalisent n'importent quel joueur. Nous allons essayer de faire le maximum pour revenir à la maison avec un bon résultat », a confié le meneur de jeu Brahimi Di, dans des propos relayés par Le Buteur.

Les «Sang et Or» ignorent tout des forces et faiblesses de leur adversaire zambien et partent presque dans l'inconnu. « Sincèrement, nous ne connaissons pas grand-chose sur les Zambiens. Nous n'avons que quelques informations sur eux. L'entraîneur nous a donné des consignes, nous allons faire de notre mieux pour les appliquer à la lettre. La qualification va se jouer sur deux empoignades. Notre objectif, c'est de bien négocier la première manche. Le match retour va se dérouler chez nous et devant nos supporters, nous comptons miser sur cet avantage pour terminer le boulot et composter notre billet pour les 16es de finale bise», a ajouté le joueur.

L'entraîneur Lacète pourra compter sur la fougue de ses joueurs, qui ont maintenant pris l'habitude de se solidariser sur le terrain face à une forte adversité comme ils l'ont fait devant les Diables Noirs du Congo. L'autre aspect qui va certainement handicaper les Algériens, sera l'absence du fougueux et buteur de l'équipe Ahmed Gasmi ainsi que le milieu de terrain Raiyeh, qui sont suspendus pour cumul de cartons.