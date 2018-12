Cote d'Ivoire: Bingerville/Elections municipales - Les deux candidats en lice promettent un scrutin apaisé

Afin de faciliter la tenue de la reprise de l'élection municipale dans l'ancienne capitale coloniale, les deux candidats encore en lice ont promis un scrutin apaisé.

Ils ont pris cet engagement à la faveur d'une cérémonie organisée à cet effet, ce vendredi 14 décembre à la sous-préfecture à Bingerville. Cette cérémonie qui s'est déroulée dans une atmosphère fraternelle était présidée par le préfet Vincent Toh Bi Irié d'Abidjan.

Selon le représentant du gouvernement, cette rencontre est consécutive à des propos haineux tenus de part et d'autres et à des menaces proférées à l'encontre de certains électeurs. Comportements qui ne sont pas de nature à favoriser la sauvegarde de la cohésion sociale dans cette commune.

C'est pour cela qu'il a rappelé à tous que c'est juste une compétition et non la bagarre. Non sans avoir souhaité un processus électoral transparent Akosso Koutouan Benjaminavec une participation massive où chacun sera libre d'exprimer son choix le dimanche 16 décembre prochain.

Ahin Assémian Jean indépendant, arrivé en deuxième position à l'élection invalidée et auquel se sont ralliés les candidats indépendants Ago Claude Djama Dieudonné, Aloboué Serge Eric et Beugré Djoman Nestor Dieudonné maire sortant du Rhdp, a rassuré les populations qu'il s'inscrivait dans une dynamique de préservation de la paix. « Je suis prêt à féliciter mon adversaire s'il sortait gagnant de cette élection, dès lors que tout se passe à la loyale », promit-il.

Issouf Doumbia également indépendant qui avait été déclaré vainqueur par la Cei locale et qui a désormais le soutien d'Akosso Koutouan Benjamin et de certains conseillers du maire sortant, a abondé dans la même veine. Il a également demandé aux électeurs d'aller voter dans la tranquillité et l'ordre. « C'est une compétition. Que le meilleur gagne », ajoute-t-il en substance.

Ayant pris acte de ces engagements solennels, le préfet d'Abidjan a par ailleurs rassuré les populations de ce que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises pour garantir un scrutin calme à Bingerville. Avant de mettre en garde toute personne qui s'adonnerait à des intimidations de nature à empêcher des électeurs d'exercer leur droit de vote. La cérémonie a pris fin par une présentation au préfet du matériel électorale déjà disponible et prêt à l'emploi.