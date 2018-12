Gabon: BERTHE et JEAN - Une décennie au service de l'éducation et de la formation

L'Institut Berthe et Jean a célébré les dix ans de sa création ce vendredi 14 décembre 2018 à 27 km de Libreville. 2008-2018, dix ans déjà au service de l'éducation et la formation de la jeunesse gabonaise.

Une occasion pour le proviseur Clément Obolo, enseignants et apprenants de communier au sein de leur établissement, pleine d'histoire dans le but est aussi de célébrer l'excellence. Aussi, était-il question pour les uns et les autres de rendre hommage au Président-Fondateur, Dr Carles Luce Donald Kambangoye, décédé le 20 juillet 2014 à Johannesburg, à seulement 30 ans.

Célébrer l'excellence et promouvoir l'éducation et la formation sont souvent des heureux évènements partagés par tous ou presque. C'est dans cette optique que s'inscrit l'Institut Berthe et Jean. La cérémonie marquant sa décennie a été ponctuée par une conférence. Laquelle conférence a édifié les apprenants et bien d'autres sur l'histoire du Président Fondateur de cet établissement. Il s'agit bel et bien de Carles Luce Donald Kambangoye, décédé le 20 juillet 2014 à Johannesburg, à seulement 30 ans. Un hommage mérité lui a été rendu par le proviseur Clément Obolo.

Dans son allocution, le Proviseur a non seulement tracé l'histoire de la création de l'Institution Berthe et Jean, mais a surtout rendu hommage au Président fondateur. Dix ans déjà ! Une décennie au service de l'excellence, du savoir- être et du savoir-faire propre au Président fondateur, Carles Luce Donald Kambangoye. Aux dires du Proviseur, " Carles était un enfant débordant d'énergie et doté d'une intelligence remarquable. Le talent, la créativité, la disponibilité, l'humanisme, le savoir-faire et le savoir-être étaient quelques qualités dans sa vie active. Se battre pour asseoir l'excellence dans l'univers éducatif africain, donner à chaque enfant la chance de pouvoir exprimer ses talents étaient là aussi, le point de départ de sa vision et le sens de son engagement. C'est dans cette perspective que le Dr Kambangoye s'est résolu de proposer à la jeunesse gabonaise et africaine un projet d'établissement moderne et adapté aux réalités africaines et du monde, un établissement qui ferait la fierté de tous".

Clément Obolo a aussi souligné que l'Institut Berthe et Jean n'aurait pas pu se faire sans la détermination et le total engagement de Marie-Madeleine Mborantsuo. Cette dernière à qui, le premier responsable administratif de l'établissement n'a pas manqué de rendre un hommage aussi mérité." Marie-Madeleine Mborantsuo, éducatrice de talent, Présidente par intérim du Conseil de surveillance, ne cesse de nous couvrir de toute son attention depuis 10 ans, à tous ceux qui, autour d'elle ou anonymes, soutiennent ce projet salvateur pour la jeunesse gabonaise". Elle est la principale initiatrice du projet qui a su mobiliser, fédérer autour d'elle, compétences diverses, intérieures et extérieures afin de matérialiser cette ambition, poursuivra le proviseur.

Janyska Essone Ademba et Dodi Ndongo Kouya, élèves, respectivement en classe de Tle D et C, ont dit du bien de leur établissement pour lequel, ils sont reconnaissants. Pour les deux apprenants en classe d'examen :" Berthe et Jean est un univers où l'excellence et l'humanisme se tiennent par la main. Nos enseignants sont de vrais pédagogues. Ils nous inculquent non seulement le savoir-être, mais aussi le savoir-faire, comme l'aimait si bien, notre président fondateur, Carles Luce Donald Kambangoye. Jeune et brillant qu'il était, nous voulons suivre son exemple et partager l'expérience de son vécu". Janyska, Dodi et comme bien d'autres élèves restent persuadés que l'Institution Berthe et Jean est au service de l'éducation et la formation des élites gabonaises, et partant, de toute l'Afrique.