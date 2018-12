Ile Maurice: Post-inondations à Cottage - Rutnah et Maunthrooa essuient des critiques

L'atmosphère était tendue à Cottage, hier, jeudi 13 décembre. Alors que certains habitants espèrent des solutions, suivant les inondations de lundi, d'autres ont lancé des piques au député et au conseiller du Prime Minister's Office (PMO).

«Kan enn gout dilo koulé dan parlman, zot sové. Isi, si pa ti éna piblik, nou pa ti pou éna manzé.» Les habitants de Cottage, toujours remontés après les inondations de lundi, n'ont pas mâché leurs mots à l'encontre de Ravi Rutnah, député de la circonscription no 7 (Piton-Rivière-duRempart), et de Prakash Maunthrooa, Senior Adviser au (PMO), hier. Ces derniers s'y sont rendus pour un constat de visu et rassurer les villageois. Ce qui n'a pas été facile...

Alors que certains espèrent que le député de la circonscription No. 7 apportera des solutions, d'autres n'ont pas manqué d'émettre des critiques, voire des piques. Certains se demandaient s'ils devraient avoir peur que leur maison soit inondée à chaque averse. Ravi Rutnah les a alors assurés que, sur le long terme, les drains seront refaits pour éviter d'autres inondations. Il leur a dans la foulée expliqué que l'eau provenait de Mount et Piton.

Les habitants de Cottage n'ont pas manqué de rappeler à Ravi Rutnah et Prakash Maunthrooa que ce n'est pas la première fois qu'une telle catastrophe survient. «Cela fait quatre fois qu'une telle chose se produise», ont-ils martelé. Où se trouvaient le député de la circonscription no 7 et le Senior Adviser au PMO les trois jours qui ont suivi les inondations à Cottage, se sont demandés les villageois en colère.

Prakash Maunthrooa, de son côté, essayait tant bien que mal de calmer les esprits échauffés. Il a fait comprendre que l'on ne peut trouver des solutions en se disputant. «Bizin latet pozé.» Lors de sa tournée de maison en maison, pour un constat des dégâts occasionnés, des habitants ont déploré le fait qu'il y ait un problème avec la connexion Internet. Suite à quoi le Senior Adviser au PMO a immédiatement appelé Sherry Singh, Chief Executive Officer de Mauritius Telecom, pour rassurer les villageois. Il a mis son téléphone sur hautparleur et a lancé : «Avoy enn lékip déswit sur place ! To donn lasirans ki sitiasion pou réglé.»

Lors de cette descente des lieux, Ravi Yerrigadoo était également présent.