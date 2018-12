Tunisie: Indécision...

L'Espérance de Tunis et l'Etoile du Sahel, imbattables dans leur fief, n'auront rien à craindre en affrontant respectivement le COKélibia, en septième position et qui ne cesse d'inquiéter, et l'US Carthage, l'une des deux lanternes rouges.

Le même constat sera également valable pour le derby de Sfax. Le CSS, supérieur à tous les niveaux ne manquera pas l'opportunité de continuer sur sa lancée au détriment d'un voisin mal classé, en l'occurrence l'USTS.

Les deux rencontres qui retiennent l'attention sont celles entre la Mouloudia et la Saydia et entre l'Association des Télécoms et l'ASMarsa.

Un quatuor conscient parfaitement de la particularité de la tâche et décidé à franchir un cap, peut-être décisif, dans la course au play-off.

Les Mouloudiens devront rectifier le tir après le dernier faux pas à domicile face à l'ESS, conforter leur cinquième position et réduire l'écart à trois longueurs de retard de son adversaire du jour solide en quatrième place. Les banlieusards ambitionnent la seconde victoire de suite à l'extérieur qui aura son pesant d'or pour la suite du parcours.

L'autre équipe banlieusarde, l'ASM, sera elle aussi à l'épreuve du déplacement. Un voyage à haut risque et une tâche ardue face à un adversaire sfaxien en courbe ascendante et déterminé à défendre ses chances même qu'ils paraissent relativement minimes.

Une éventuelle défaite lourde de conséquences pour cette équipe ou l'autre.

Le dernier match au programme regroupera deux équipes à court d'arguments et aux valeurs égales. Aviateurs et Hammamlifois ne cherchent qu'à récupérer le terrain perdu et soigner leur classement pas plus.

Programme

Tunis (salle Zouaoui)

16h00 : EST-COK

Msaken

16h30 : ESS-USC

Bousalem

16h00 : MSB-SSBS

Sfax

16h00 : ASTS-ASM

18h00 : USTS-CSS

La Soukra

16h00 : TAC-CSHL