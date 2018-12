Togo: Vote par anticipation - Mode d'emploi, d'après le prof. Kadanga

Avant les civils qui voteront le 20 Décembre prochain, et pour leur permettre de mieux exercer leur rôle de garant de la sécurité du processus et de la défense du territoire national, « les forces armées et de sécurité voteront par anticipation le 18 Décembre prochain dans des centres de vote retenus par la CENI et publiés par voie de presse, en application de l'article 117 du code électoral ».

Pour ce faire, il a semblé utile pour le président de la CENI, prof. Kodjona Kadanga, par un communiqué de rappeler les dispositions que doivent respecter le déroulement de ce vote par anticipation.

« Le vote par anticipation concerne uniquement les éléments des forces armées et de sécurité régulièrement inscrits sur les listes électorales et disposant de leur carte d'électeur », « ceux inscrits dans les centres de vote retenus, voteront dans leurs bureaux de vote respectifs et émargeront sur la liste d'émargement de leur BV », « ceux non-inscrits dans le centre retenu et es électeurs en mission dans la localité mais disposant de leur carte d'électeur voteront sur présentation de leur carte d'électeur, après avoir rempli le formulaire des votants par dérogation » et enfin, « l'usage des procurations n'est pas autorisé le jour du vote par anticipation ». Ce sont là les dispositions rappelées par le premier responsable de la CENI. Il espère donc pouvoir compter sur le civisme et le sens de responsabilité des personnes concernées par ce vote par anticipation, pour le bon déroulement de l'ensemble des opérations.