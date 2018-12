Congo-Kinshasa: Des enquêtes crédibles

A huit jours de sa fin, la campagne électorale pour les scrutins de 2018 est marquée par des évènements tristes, malheureux et surtout criminels. Déjà au total six morts à Lubumbashi, Kolwezi et Mbuji-Mayi. S'y ajoute l'incendie d'un important entrepôt de la Céni à Kinshasa ayant occasionné la perte des machines à voter et autres matériels de vote, mais aussi des véhicules, dont le montant pourrait se chiffrer à des millions de dollars américains.

On est là en face des faits punissables pour lesquels le pouvoir en place et l'opposition se rejettent la responsabilité. L'opposition accuse le camp de la Majorité avec son candidat Emmanuel Ramazani Shadary d'entraves et de discours incendiaires, mais surtout la peur que les forces de sécurité aux ordres d'un seul camp, distille en ayant la gâchette facile contre ses militants, endeuillant volontairement le pays pour des intérêts égoïstes des uns.

Ce que dément la Majorité qui accuse la coalition de « Lamuka » d'être à la base de l'incendie qui a ravagé l'entrepôt de la Céni, dans l'objectif, selon elle, d'empêcher la tenue des élections. Ces morts et incendie sans cause plausible.

C'est tellement crapuleux, scandaleux que l'extérieur a levé la voix, la situation devenant de plus en plus inquiétante. La Monusco et la Belgique ont condamné ces violences et appelé à la retenue. Human Rights Watch appelle l'ONU à protéger les candidats et les civils pendant la campagne. La France condamne l'utilisation des balles réelles, tandis que Washington a condamné ces violences. Du côté de l'Union africaine, l'on insiste sur la nécessité d'enquêtes et l'organisation se dit toujours prête à assister la Céni en cas de besoin. Enquêtes, le mot est lâché. Mais des enquêtes crédibles, pas bâclées comme l'a montré récemment celle de « Congo files » dans l'affaire Kamuina Nsapu. Il y va de l'honneur et de la crédibilité du régime enclin à se perpétuer.