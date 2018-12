Tunisie: Pour un nouveau départ

C'est-à-dire un résultat autre que la victoire face aux Zambiens de Green Buffaloes serait ressenti comme une déception. Dans de telles conditions, on voit mal comment les camarades de Hnid pourraient laisser filer une victoire chez eux et devant un public aussi inconditionnel que le leur ?

«Nous sommes prêts pour ce rendez-vous continental. La victoire est impérative pour bien entamer ces éliminatoires de la coupe de la CAF. Notre mission est délicate face à un ensemble zambien inconnu.

Certes, nous avons visionné quelques matches de notre adversaire, mais la réalité du terrain est tout autre. Nous sommes déterminés à faire le plein à Sfax, et ce, pour nous déplacer en toute tranquillité à Lusaka», a souligné le gardien sfaxien, Aymen Dahmen.

On ne change pas une équipe qui gagne...

Toutefois, la prudence s'impose. Les Zambiens n'effectueront certainement pas le déplacement en victimes expiatoires : «Notre souci est de marquer trois buts afin que le match retour ne soit pas compliqué, la défense devra être vigilante pour empêcher notre adversaire de marquer ce «fameux» but à l'extérieur», a affirmé de son côté Firas Chaouat.

Il s'agit de montrer d'emblée les crocs et contenir les Zambiens dans leur zone dès le début de ce match aller. Bien entendu, il s'agit aussi de ne pas trop céder d'espace. Cela dit, le CSS a suffisamment d'atouts offensifs pour déverrouiller la défense zambienne.

Victorieux contre la JSK, on retrouve Dahmen dans les buts. Mathlouthi et Jouini seront titularisés comme arrières latéraux, l'axe central sera assuré par le duo Hnid-Amamou. L'entrejeu sera toujours clairvoyant avec Huber -- qui a consolidé sa place de titulaire --, Karoui, Djelassi et Herzi. Ce quatuor a assez de qualités techniques et tactiques pour alimenter les deux attaquants Chaouat et Marzouki, l'enfant gâté de Krol. Ce duo devra se réveiller après cinq matches sans avoir marqué aucun but.

De leur côté, les Hamdouni, Ben Ali et Manuchu seront prêts pour faire leur entrée au cours du match.

La mission des Sfaxiens est délicate, mais le plus important, c'est de prendre une option avant le déplacement à Lusaka.