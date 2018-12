Madagascar: Promotion des exportations - Succès au SIAL Paris et au Futurallia Tunisie

Neuf entreprises sélectionnées ont participé aux salons internationaux, SIAL (Salon international de l'alimentation) du 21 u 25 octobre à Paris et Futurallia du 14 au 16 novembre en Tunisie. Cette participation ayant pour but de promouvoir les exportations de biens et services, a été initiée par la CCIFM (Chambre de Commerce et d'Industrie France-Madagascar) et soutenue par le PROCOM (Programme d'appui à l'emploi et à l'intégration régionale) financée par l'Union Européenne.

Hier, les membres des délégations qui ont participé aux deux salons ont présenté des résultats fructueux. « 650 participants issus de 30 pays ont participé à cette 22e édition du Futurallia. Il s'agit d'une rencontre BtoB dont l'objectif est de réunir en un même lieu les dirigeants et décideurs de PMI/PME, pour leur permettre de se développer à l'international et d'initier des alliances. Les participants malgaches ont eu l'occasion de rencontrer des partenaires et bénéficié de rendez-vous BtoB ciblés et personnalisés. 64 rendez-vous ont été honorés durant les deux jours, dont dix rendez-vous intéressants avec des suites favorables. L'événement a beaucoup répondu aux attentes des participants qui cherchaient surtout des partenaires techniques pour des échanges de services, des transferts de compétences et de technologie, etc. », a affirmé Rita Andriamiharisoa, chargée de mission auprès de la CCIFM.

Avantage comparatif. La participation au SIAL Paris a affiché le même succès, selon les participants. 7200 exposants issus de 119 pays dont 87% d'internationaux, ont été annoncés par les organisateurs. Pour cette édition, ils ont également affiché une fréquentation record de 310.000 acteurs de la filière, dont 73% de visiteurs internationaux et des milliers d'acheteurs et décideurs issus de près de 200 pays. Durant ce salon, les participants malgaches ont noué 1750 contacts, avec des chiffres d'affaires estimatifs d'un total de 1,8 million Euros, à l'issue du salon. Des importateurs, des distributeurs, des traders et des clients directs, figurent parmi ces nouveaux contacts.