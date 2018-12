Madagascar: Second face-à-face télévisé - Attente d'un véritable débat d'idées

Nul ne sait s'il s'agira d'un tournant décisif de la campagne électorale, mais le second débat opposant Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina est attendu par de nombreux électeurs indécis pour se déterminer. En fait, celui de dimanche dernier a laissé sur leur faim les centaines de milliers de citoyens présents devant leur écran, les questions de fond étant à peine effleurées.

Cette fois-ci, on attend de voir les débatteurs opposer devant les citoyens leur Vision d'avenir. A voir le déroulement de la campagne électorale cette semaine, on est en droit de ne pas trop espérer de ce face-à-face. Ne préjugeons pas cependant de son déroulement, car il suffit que, les équipes entourant les candidats se décident à abandonner les polémiques stériles.

Second face-à-face télévisé : Attente d'un véritable débat d'idées

De nombreux citoyens se sont déclarés déçus de la qualité des échanges durant le premier débat télévisé de ce second tour de l'élection présidentielle. On peut à la rigueur dire que, c'était une grande première et que les organisateurs ont fait à cette occasion leurs premières armes. On peut donc espérer que ce second face-à-face sera plus maitrisé et que l'on abordera les questions de fond. La CENI a décidé d'interdire tous les instruments électroniques, tablettes, écouteurs ou téléphones qui avaient perturbé le déroulement de l'émission, le candidat n°13 ayant cherché régulièrement de l'aide auprès de ses conseillers. Cette fois-ci, les candidats n'auront qu'un papier et un crayon à leur disposition.

On pourra ainsi juger de la profondeur de la réflexion des débatteurs. Ces derniers ne pourront donc pas se défiler lorsqu'on les interrogera sur leur programme. Beaucoup d'électeurs indécis attendent des réponses précises sur la manière dont les candidats envisagent de conduire le développement du pays. Des thèmes ont déjà été développés durant cette semaine, mais on a hâte de la confrontation des projets : IEM contre MAP2. Attend-on beaucoup de ce second face-à-face de demain ? En tout cas, à défaut d'être décisif, il sera très instructif.