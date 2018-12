Madagascar: Tsiadana - Un « cash point » attaqué par des bandits armés

On dirait que le quartier de Tsiadana devient de plus en plus dangereux. En pleine expansion grâce à la prolifération de points de commerce, cet endroit devient la cible privilégiée des malfrats. Hier, un « cash point » ou un kiosque de transaction monétaire par « mobile money » vient de perdre près de quatre millions d'ariary dans une attaque perpétrée par des bandits armés.

L'acte a été commis vers 16 heures 30 minutes. Six bandits armés de fusils de pointe et à visage découvert se sont introduits dans un kiosque de « Cash point » à Tsiadana, dans le quartier appelé Akondro bordant la route en direction de l'Université d'Antananarivo . Une fois sur les lieux, ils ont tiré des coups de feu avant de s'attaquer au caissier pour obliger celui-ci à se soumettre à leur exigence. En effet, les bandits ont dérobé le contenu de la caisse de l'entreprise avant de prendre la fuite. Quatre millions d'ariary ont été dérobés et une personne a été blessée.

Alertés de ce fait, des éléments de l'Unité d'intervention de la Police nationale et ceux du commissariat du deuxième arrondissement de la Sécurité publique à Ambohijatovo sont partis à la poursuite des assaillants. Le bouclage immédiat du quartier a permis d'appréhender un suspect. Surpris avec une arme et quelque somme d'argent, celui-ci a été remis à la brigade criminelle de la Police nationale à Anosy qui se charger de l'enquête.