Madagascar: CONECS - Retour sous le signe de l'engagement pour le développement économique

Les membres fondateurs du CONECS étaient là.

Après une dizaine d'années de silence, le Conseil National Economique et Social de la Société Civile (CONECS) réapparaît. Les André Ramaroson, Roland Razafindramanitra et autres sont encore là pour redorer le blason de ce groupement du secteur privé qui a toujours milité pour la défense des intérêts des entreprises nationales.

Le come-back s'est effectué hier lors d'une conférence de presse qui s'est tenue à l'Orchidée Blanche à Androhibe. Une occasion pour les dirigeants du CONECS de réitérer leur engagement pour le développement. D'ailleurs, le thème de ce retour, en l'occurrence « Madagascar à la croisée des chemins », en dit long sur les intentions du CONECS en ce qui concerne l'avenir du pays. « Nous sommes prêts à travailler avec le prochain Président de la République qui sera élu, car nous trouvons que le programme de chacun des candidats peut contribuer au développement » a déclaré André Ramaroson, l'un des fondateurs du CONECS qui, depuis sa création en 1988, a toujours été présent pendant les grands événements qui ont changé le pays.

En commençant par le forum national initié par le FFKM en 1990, et qui a abouti au changement de la constitution ; en passant par l'élaboration du pacte républicain pour les élections propres et transparentes en 2001 - 2002, jusqu'à l'élaboration de plusieurs textes fondamentaux comme le code minier et le code des investissements en 2008. Dix ans après donc, le CONECS est de nouveau là. Un retour qui remet sur les rails la mise en place du Conseil Economique Social et Culturel (CESC), une structure prévue par l'article 105 de la constitution de la 4ème République et qui joue un rôle important en matière de projets à caractère économique, social et culturel.