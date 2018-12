Madagascar: Union Européenne - Pour des élections acceptées par tous

L'ambassadeur de l'Union Européenne à Madagascar de réitérer que l'UE est pour des élections acceptées par tous. (Photo d'archives)

La célébration du 60e anniversaire de la relation bilatérale entre Madagascar et l'Union Européenne s'est tenue, hier, au ministère des Affaires Etrangères, à Anosy. En marge de cette cérémonie, l'ambassadeur de la délégation de l'Union Européenne auprès de la République de Madagascar, Giovanni Di Girolamo, de réitérer que l'UE est pour des élections transparentes et acceptées par tous. Pour en revenir au 60 e anniversaire, l'ambassadeur de rappeler qu'il illustre l'histoire des relations profondes entre Madagascar et l'Union Européenne. Peu de temps après la proclamation de la République malagasy en 1958, l'Union Européenne anciennement connue sous le nom de communauté économique européenne, a installé un bureau technique dans la capitale pour soutenir la jeune République dans son acheminement vers le développement.

Dimensions. Selon toujours l'ambassadeur, «aujourd'hui, nos relations intègrent plusieurs dimensions : politique, économique, culturelle, scientifique, humanitaire, sans oublier l'intégration régionale et l'aide au développement de dimensions considérables qui fait que l'Union Européenne figure actuellement parmi les bailleurs de fonds ». Six décennies se sont ainsi écoulées depuis le début d'un partenariat qui s'est avéré mutuellement bénéfique et durable, entre l'Union Européenne et Madagascar.