Madagascar: Coup d'envoi de la Ligue 1

Nouvelle formule. Le championnat d'Analamanga de football première division débute ce weekend, du côté du stade de Betoho à proximité d'Ambanitsena sur la RN2.

La compétition sera raccourcie, en raison des échéances fixées par la Confédération Africaine de Football. Les compétitions régionales doivent se terminer à la fin du mois de février. Les compétitions nationales à la fin du mois de mai, avant la CAN.

Ces dates butoirs sont fixées afin de respecter le début de la prochaine saison internationale, qui s'étalera de septembre 2019 à mai 2020.

Il n'y aura plus de phase aller et retour en Ligue 1. Le nombre de clubs engagés passe à quatorze cette année. Ils seront départagés en deux poules. Dans le groupe A, l'on retrouve Elgeco Plus, Cosfa, Tana Formation, qui a fusionné avec CFFA, COSPN, Uscafoot et deux promus, CF TFC et Five FC.

Le groupe B sera, quant à lui, composé de l'AS Adema, Mama FC, CNaPS Sport Tana, Fosa Juniors Tana, MI20 et deux promus, Jet Mada et Disciples FC. Au terme de la phase de poules, les huit meilleures équipes seront qualifiées pour une phase à élimination directe, qui débutera par les quarts de finale.

Précisons qu'Elgeco Plus, double champion d'Analamanga, joue en Coupe de la CAF ce weekend et ne pourra pas honorer sa rencontre face à l'Uscafoot. Le match est déplacé pour le mois de janvier.