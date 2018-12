Madagascar: Formation en leadership - Un Institut de haut niveau en 2019

Pour des dirigeants qui réussissent au 21e siècle. L'Institut Malagasy de Leadership ouvrira sa première année académique dans près de quatre semaines. Mais la formation proprement dite de la première promotion débutera au mois de mars 2019.

L'Institut Malagasy de Leadership (IML) fait savoir qu'il aura pour enjeu majeur d'insuffler les acteurs de haut niveau du secteur privé et public à s'approprier d'une culture de leadership axée sur le sens des valeurs incluant, entre autres, la RSE, Redevabilité sociétale des entreprises.

Des valeurs orientées vers l'esprit d'innovation et de performance. Une culture de leadership observée auprès des grands leaders de ce monde et étudiée par des organisations de recherche telles que Gallup ou Talent+. L'objectif est ainsi de « produire » des leaders tenant bien leurs titres et qualité au niveau international. « Bien que visant en priorité les hauts-cadres dirigeants recherchant à exceller dans leur sens de leadership, cette formation est aussi ouverte à tous ceux qui aspirent à diriger demain notamment au niveau international. Madagascar a plus que besoin de préparer des leaders pour faire face à la digitalisation de l'économie mondiale et les exigences plus affirmées des consommateurs et des contribuables », détaille le président de l'institut, Mamy Rakotondraibe. La formation est inspirée d'un programme mondial déployé dans de nombreux pays et auprès de dix mille dirigeants de toutes nationalités.

Partenariat

L'IML est issu d'un partenariat entre l'Institut d'Etudes Politiques (IEP), du Centre d'Etudes Diplomatique et Stratégique (CEDS) et des dirigeants formateurs en leadership de DHL international. « La formation se déroule sur trois mois répartis sur 25% d'approche théorique et 75% d'accompagnement de projets en équipe pendant dix semaines », explique le directeur pédagogique de l'IML.

L'auditeur consacrera le premier mois à approfondir sa notion de leadership et à acquérir les outils pouvant débloquer son potentiel de leader. Le deuxième mois lui permettra d'explorer les aspects majeurs à prendre en compte dans son environnement. Le dernier mois lui donnera l'opportunité de développer son sens de coaching pour débloquer tout le potentiel de ses collaborateurs quelle que soit leur nationalité.

La formation est sanctionnée par un Certificat exécutif Trium « Leadership international ». « Les sortants auront une expertise poussée pour mener avec succès au

21e siècle », rassure le président de l'Institut Malagasy de Leadership. Les inscriptions démarreront le 19 janvier.