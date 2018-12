Tunisie: En hommage à un grand homme

Tout en étant conscient que ce cycle de vie ne sera complet qu'avec son troisième pilier qu'est la diffusion, le théâtre El Hamra lance la première édition de son festival de théâtre : le Festival «Ezzeddine Gannoun» en hommage à son fondateur et au grand homme de théâtre.

Un lancement que la directrice du théâtre, Cyrine Gannoun, a annoncé officiellement lors d'une conférence de presse, organisée en marge des JTC, le 13 décembre à Tunis. Le Festival de théâtre «Ezzeddine Gannoun», se tiendra dans sa toute première édition du 24 au 29 mars 2019, en commémoration de la quatrième année de la disparition de l'homme de théâtre. Et c'est à l'enfant fidèle de l'espace El Hamra, le comédien et metteur en scène Abdelmonem Chouayat, également ressortissant du Centre arabo-africain de formation et de recherches théâtrales, qu'est revenue la direction du festival.

L'événement, comme le souligne Cyrine Gannoun, sera focalisé sur les jeunes metteurs en scène de la Tunisie, du monde arabe et de l'Afrique, et d'ajouter qu'il servira de plateforme de promotion pour les œuvres théâtrales des jeunes metteurs en scène tunisiens en vue de les aider à distribuer leurs œuvres dans les grandes manifestations internationales.

Abdelmonem Chouayat a fait savoir, de son côté, que la programmation comporte deux sections : une compétition officielle et la section des spectacles parallèles, des hommages, ainsi que des conférences et autres tables rondes. ces dernières porteront notamment sur la mise en scène théâtrale avec la participation de metteurs en scène et autres personnalités de renommée.

Pour ce qui est de la compétition officielle dotée de trois grands prix, Chouayat a précisé que pour cette édition de lancement, six pièces théâtrales tunisiennes uniquement seront sélectionnées. La participation des pays arabes et africains sera ouverte à partir de la prochaine édition.

L'implication d'œuvres tunisiennes uniquement dans la compétition officielle de cette édition, Chouayat l'explique par la volonté et le souci de se concentrer sur les productions tunisiennes pour mieux aider à leur promotion et distribution sous d'autres cieux.

L'appel à candidatures pour cette première édition est ouvert depuis le 13 décembre. Le dernier délai pour les dépôts de dossiers de candidatures est fixé au 18 janvier 2019. Toutes les informations sont disponibles sur la page officielle facebook du théâtre El Hamra.