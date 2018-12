Algérie: Premier regroupement national des sports de montagne dans l'Ouarsenis

Tissemsilt — Le premier regroupement national sous le slogan "les sports de montagne dans les bras de l'Ouarsenis", a débuté vendredi dans les communes de Boukaid et Bordj Bounaama.

Organisée à l'initiative de l'office du tourisme dans l'Ouarsenis relevant de la commune de Boukaid dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la montagne, cette double manifestation touristique et sportive regroupe plus de 200 participants de clubs amateurs d'activités de plein air, de camping, d'alpinisme, de randonnées et de VTT et de photographie de 14 wilayas du pays.

La première journée de ce regroupement a été marquée par une course cycliste hors compétition sur 25 kilomètres, dont le départ a été donné au lieu-dit "Trab Lahmar" dans la commune de Boukaid passant par les communes montagneuses de Sidi Slimane et de Bordj Bounaama dans l'Ouarsenis et arrivant à la forêt "Ain Antar" (Boukaid).

Le programme de la manifestation de deux jours comporte une randonnée pédestre au milieu de la forêt "Ain Antar" offrant l'opportunité aux amateurs de la photo de faire des prises de vue de paysages naturels féeriques, ainsi qu'une montée au sommet de "Sidi Amar", selon les organisateurs.

En outre, un camping est programmé au niveau du monument touristique attractif "Soltane wa Soltana" dans la forêt "Ain Antar" où les participants prévoient un bivouac avec des activités culturelles et récréatives concoctées par des adhérents d'associations locales.

Les participants à ce regroupement ont droit également à des cours en premiers soins dispensés par des éléments de la protection civile de la wilaya.

Cette manifestation touristique et sportive, organisée en coordination entre les services de la commune de Boukaid, des associations locales, l'unité secondaire de la protection civile de Bordj Bounaama et l'office des établissements de jeunes, vise à encourager le tourisme dans la région en faisant connaître davantage les atouts dont recèle l'Ouarsenis, a souligné le président de l'office du tourisme de la commune de Boukaid, Abderrahmane Kanit.